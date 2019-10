Medici de la INML, audiati in dosarul de la Caracal

Ziare.

"Astazi vor fi mai multe audieri cu personalul de la INML, specialisti, experti pe mai multe domenii. Vor da explicatii procurorilor cum au facut acele expertize, cum au ajuns la concluzii, vor da detalii. Este o procedura judiciara prevazuta de Codul de Procedura Penala (...)Este vorba de dosarul de baza in care s-au facut expertize si, in acest moment, li se cer explicatii tehnice privind expertizele. Nu este vorba de un dosar in care dumnealor ar fi anchetati. Acel dosar este la Parchetul General, nu la DIICOT", a declarat Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu.Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, de 15 ani, pe data de 25 iulie, cand a surprins-o cu telefonul in mana sunand la 112 si, ulterior, i-a incinerat corpul intr-un butoi din curtea casei sale.De asemenea, el a sustinut ca a ucis-o si pe Luiza Melencu, de 18 ani, disparuta in luna aprilie, iar resturile corpului le-ar fi aruncat la liziera unei paduri de langa Caracal.In urma unei expertize ADN efectuate de INML, s-a stabilit ca fragmentele osoase gasite in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei Macesanu , cu o probabilitate de 99,93%.INML a efectuat o alta expertiza a fragmentelor osoase descoperite langa padure, insa specialistii nu au reusit sa stabileasca si cui apartine ADN-ul, astfel incat DIICOT a cerut ajutorul FBI.