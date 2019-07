Ne ierte aceste nevinovate fete

Ziare.

Si ce usor este sa ne caim. Sa va cerem iertare, Alexandra si tie, Luiza, dragele noastre. La urma urmei, noi suntem in viata. Voi nu. Si cat de credibila ar fi cainta noastra? Nu v-am ucis cu nepasarea noastra? Ne-am lepadat cu adevarat de ea? Suntem de vina. Si eu? Si eu. Pentru ca n-am scris destul.Pentru ca n-am spus destul si n-am strigat destul de des si de convingator, sa ma auda toata suflarea, sa nu va mai lase pe mana unei obsti ce tace cand tatii, unchii si vecinii isi violeaza fiicele, nepoatele, vecinele. Cand le schingiuie si pangaresc, uneori sub ochii mamei care-nghite si nu se opune violatorului din casa. Ci se supune criminalului in devenire care, precum gunoiul asasin de la Caracal, abuzat si el, poate, candva, cand mai era copil, de-o mama sau de un tata, va ajunge sa omoare alte mame, alte fiice, alti copii.Pentru ca ni se pare ca sunt lucruri mai importante pe lume, decat sa va aparam de acesti monstri misogini si pedofili ce-si maltrateaza nevestele si-si siluiesc psihic ori fizic copiii, inainte de a se transforma in ucigasi. Pentru ca am crezut ca e mai important sa demasc manipularile brutale ori subtile ale unui regim de profitori care a distrus justitia tarii romanesti.Or, cleptocratia n-a aparut din senin. E creatia fetidei mocirle a siluirilor permanente, cu voie de la militian si dascal, de la primar si de la popa satului, care considera, te pomenesti, copila, ca ai "consimtit" violului la care ai fost supusa. Din ei, ca si din nemilosii care se prefac ca nu-nteleg de ce esti nevoita sa faci autostopul, se naste si se intretine nenorocirea.Iata infectia care subintinde tragedia unui popor atat de debusolat incat sa tolereze un regim ce-i distruge sansele de viata. Un regim de analfabeti si hoti, ce-si violeaza electoratul luandu-i reperele, spre a-l spala pe creier si a-l face sa se lase condus de neaveniti. Si sa accepte violarea justitiei sale, inmuierea normelor si anularea traditiilor lui, intimidarea politistilor si magistratilor, astfel incat infractorul sa fie incoronat, iar omul legii sa ajunga in raiul delincventilor o carpa timorata, o zdreanta, o tarfa de duzina.Sub acest regim de groaza, instalat sub varii nume si ramas la carma din 1945 incoace, a ajuns poporul sa-si ia cu sutele de mii si cu milioanele lumea in cap, spre a cauta aiurea, nu acasa, un trai mai bun, mai demn, mai liber, mai cinstit. Ca mama ta, Luiza, ai carei bani, meniti sa te ajute sa traiesti mai bine, ai vrut tu sa-i ridici in ceasul rau in care ti-a atinut calea un violator si-un asasin in serie. Sceleratul ar fi trebuit depistat cu mult timp inainte de a mai face pe taximetristul ilegal si de a ajunge tu, Alexandra, sa urci in blestematul lui automobil. Indicii deduc ca existau destule. Dar o politie si-o procuratura intimidate, care, dupa schimbarea legilor justitiei sufla si-n iaurt in raiul trogloditilor si hotilor si cleptocratilor si criminalilor, in care legea si dreptatea sunt la cheremul unei SS si a unei CCR de pomina, iata, n-au vrut ori n-au putut sa tina mai din timp seama de ele.Cu toate acestea, ucigasul ar fi trebuit oprit sa te omoare, Alexandra, dupa curajoasele tale apeluri la 112, cu foarte multe ore inainte de a-ti curma el tie viata. Cu o noapte si o zi inainte. Dar, iar, nu s-a putut. Pentru ca in tara in care infractorul, sustinut de o presa partial vanduta, partial bolnava, este si ramane rege, politiei ii e frica sa-l deranjeze prea devreme sau prea tarziu pe asasin. Asa c-au asteptat aiurea, ore-n-sir, un mandat de perchezitie inutil. La randul lor, serviciile secrete n-au voie, in tara hotilor, sa colaboreze cu procuratura asa cum nici serviciul de urgenta, ori politia n-au dreptul sa beneficieze de tehnicile europene si de standardele cele mai inalte de combatere a faradelegii si de localizare a victimelor, tehnici care raman rezervate cleptocratiei, pensionarilor speciali, baronilor cei rosii, precum si liderilor lor. Asa ca, halucinant de-a dreptul pentru o tara ce se pretinde civilizata, le-a luat o jumatate de zi ca sa te localizaze. Si, vai, alte sapte ore, ca sa-l aresteze pe asasin.Oroarea, ne iarta Luiza, ne iarta Alexandra, nu se opreste aici. Pe resturile neinsufletite ale trupurilor voastre martirizate de un nemernic, de un psihopat, ca si pe creasta valului senzationalist care va exploateaza in aceste zile in massmedia, s-au ridicat marii vinovati spre a profita politic de mucenicia voastra. Sefa regimului, Dancila cea vinovata a fi condus guverne cu ministri precum Carmen Dan si Tudorel, ca si partidul-stat al unor Nicolae, Nicolicea si Iordache-alta intrebare, sefa echipei care a rapus statul de drept, a iesit in fata sa-si amelioreze sansa de prezidentiabila. Si a emis ticalosii.De pilda apelul de a "nu politiza" tragedia voastra , despre care stia c-o va politiza pe loc chiar ea. De pilda ideea unui referendum de inasprire a pedepselor (facute harcea-parcea de propriul ei partid si de oamenii lui din CCR, o Curte care acum, intr-un tarziu, se preface c-ar regreta si s-ar cai si opreste, la initiativa presedintelui, dar ipocrit precum falsa reinventare a lui Dancila, modificarile legislative cele mai toxice) . Caci e un plebiscit despre care stia inainte de a-l propune ca n-are dreptul sa-l convoace. Sau propunerea castrarii chimice a violatorilor, dand bine in imaginarul mitocanului roman ce sparge seminte si le scuipa cojile pe florile si lumanarile de la poarta casei in care ati fost omorate.Tocmai pentru ca da bine in primitiva mentalitate a celor manipulati, de asemeni, de propaganda rusa si de Antenele care, in numele justitiei si-al libertatii, au sustinut distrugerea justitiei si libertatii romanesti, le-a articulat Dancila. Si tocmai pentru a trage spuza politica pe turta lui, le-a criticat un presedinte, care, desi moral are dreptate sa-i arate cabinetului pisica, e deplasat rau sa invoce "strangerea", pas cu pas, dupa alegeri castigate negresit de el, a unei "noi majoritati" Dar pana acum oare de ce n-a strans-o? Ne ierte Alexandra, ne ierte Luiza, ca n-am putut opri tavalugul infernal al tagmei care a nivelat statul roman, conditionand oroarea prin care voi, nevinovate doamne, ati trecut. Nu iertati, insa, pe nimeni, cat timp nu s-a elucidat fara rest ce vi s-a intamplat. Doar daca nu-i vom mai lasa pe marii vinovati sa faca rau, ne vom invrednici sa fim iertati.