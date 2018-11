Noi detalii despre crima dubla din Buftea: Cum a ajuns irakianul sa fie impuscat de 4 ori de politist, desi chiar el a sunat la 112

Politistul e in soc

Surse judiciare au declarat, luni, ca barbatul care a comis crima din Buftea avea 50 de ani si dubla cetatenie - irakiana si norvegiana.Barbatul suspecta ca femeia de 30 de ani avea pe altcineva, in conditiile in care el venea rar in Romania. Femeia are acelasi nume de familie cu cetateanul irakian, dar, deocamdata, nu s-a stabilit daca erau casatoriti sau divortati.El a omorat-o si pe femeie, si pe mama ei.Duminica, el a sunat la 112 si a anuntat ca a comis fapta cu un cutit de bucatarie.La fata locului a fost trimis un echipaj SMURD, dar si un politist judiciarist care era in apropiere si care era de serviciu. Acesta s-a dus singur, desi urma sa mai ajunga un echipaj.Sursele judiciare au precizat ca cetateanul irakian astepta in scara blocului. L-a intampinat pe politist si l-a condus, foarte calm, la usa apartamentului. Cand a deschis usa, politistul a vazut ce s-a intamplat si i-a spus sa stea jos, moment in care barbatul l-a atacat pe politist cu un cutit.Nu se stie daca avea cutitul asupra sa ori l-a luat din apropiere, cert este ca politistul atacat a tras patru focuri de arma pentru a-l pune la pamant pe cetateanul irakian care avea o constitutie solida.Medicii SMURD au incercat resuscitarea, dar s-a declarat decesul.La fata locului s-a deplasat si psihologul IPJ Ilfov care l-a consiliat pe politistul aflat in stare de soc.Anchetatorii au stabilit ca politistul a folosit in mod legat armamentul, cercetarile fiind continuate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe langa Tribunalul Ilfov.