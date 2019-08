"Noi oase au fost gasite in curtea lui Gheorghe Dinca"

Ziare.

Momentan nu se stie daca oasele sunt de natura umana, conform televiziunilor de stiri.Legistii au fost chemati la fata locului pentru a ridica fragmentele osoase, acestea urmand a fi duse in Bucuresti, la INML, la expertiza pentru a se stabili daca sunt de provenienta umana sau animala.Pana acum anchetatorii au scanat solul, o parte din peretii locuintei lui Dinca si au facut o serie de sapaturi.Din aceasta dimineata, se ocupa, in special, de zonele cimentate si zidite.In plus, acestia vor reanaliza incaperea unde a fost tinuta prizoniera Alexandra Macesanu.Procurorul-sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti dimineata, ca nu este exclusa varianta ca Luiza Melencu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinica, sa fie in viata.Intrebat de jurnalisti daca exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata, Banila a spus ca "nu excludem niciuna dintre variante. Stiti foarte bine ca testele ADN in cazul victimei majore nu sunt concludente si nu putem exclude nimic".Seful DIICOT a precizat ca nu este finalizata cercetarea de la locuinta lui Dinca.Iata aici detalii - Seful DIICOT nu exclude varianta ca Luiza Melencu sa fie in viata. Ce mai fac anchetatorii in casa groazei