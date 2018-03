O barmanita a fost ucisa de un hot care a furat toti banii din local. A fost prins la granita

Ziare.

Crima a avut loc intr-un local aflat in apropiere de Gara Satu Mare, in jurul orei 03:00, conform unor surse din randul anchetatorilor.Un barbat a intrat in local si a atacat barmanita, singura in acel moment, cu scopul de a sustrage banii din casa de marcat.Conform unor surse din randul anchetatorilor, barbatul a ucis -o pe femeie dupa ce a reusit sa ia o suma de bani. Victima, in varsta de 43 de ani, a fost lovita cu un corp dur in zona capului pana cand a decedat.O colega de serviciu a sunat la 112 pentru ca angajata nu mai raspundea la telefon, iar politistii au gasit victima intr-o balta de sange.In scurt timp, politistii au identificat un suspect, pe baza imaginilor susprinse de sistemul de supraveghere. Barbatul a fost dat in consemn la frontiera si a fost retinut in jurul orei 06:00 in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, in timp ce incerca sa ajunga in Ungaria.Suspectul, care are 39 de ani si lucra ca zidar, a fost dus de procurori la audieri.Conform surselor, atacatorul s-a deplasat cu un taxi la locul faptei, de unde a plecat dupa aproximativ 10 minute. Deocamdata, nu se cunoaste suma care a fost sustrasa din local, in incinta fiind prezenti, luni, politisti si procurori pentru cercetari.Anchetatorii nu exclud posibilitatea ca suspectul sa fi avut complici, in conditiile in care, conform inregistrarilor video, el s-a aflat in local cu cateva ore inainte de comiterea crimei alaturi de alte persoane. Doua dintre acestea au fost identificate si urmeaza sa fie audiate.