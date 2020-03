O batrana din Galati a fost omorata pentru 2 lei si o pereche de cercei

Ziare.

com

Crima a avut loc marti, in localitatea galateana Ivesti.Potrivit unor surse din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, o batrana din localitate a fost ucisa cu mai multe lovituri de topor si apoi a fost jefuita.Se pare ca autorul este un localnic de 22 de ani care se afla in custodia polistilor, fiind audiat.In acest caz, politistii si procurorii fac cercetari pentru omor si talharie. La ora transmiterii acestei stiri, ancheta este in desfasurare.