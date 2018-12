O batrana si fiul sau, gasiti morti in Valcea. Se pare ca i-au omorat vacile din batatura

Ziare.

Potrivit datelor furnizate de reprezentantii Politiei Judetene Valcea, un barbat din comuna Gradistea, satul Valea Gradistii, a sunat, in noaptea de 10 decembrie, la 112 anuntand ca si-a gasit tatal, in varsta de 54 de ani, si bunica, in varsta de 74 de ani, morti pe un teren din apropierea locuintei lor.Politistii care au deschis ancheta in acest caz au constatat ca batrana si fiul acesteia au fost gasiti in gradina, iar trupurile neinsufletite ale celor doi au semne de violenta care par a fi produse de animale, suspectandu-se ca cei doi au fost atacati de trei bovine si un taur pe care familia le crestea in gospodarie.Cercetarile continua sub coordonarea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Valcea, dosarul fiind deschis pentru ucidere din culpa.