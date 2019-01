O femeie a fost omorata in Bihor dupa ce si-a parcat masina in fata casei agresorului

Ziare.

Purtartorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Maria Cotrau, a declarat ca presupusul autor al crimei a aplicat victimei mai multe lovituri de cutit in zona gatului si toracelui, in urma unui conflict intre doua familii de etnie rroma."Avem inregistrat un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de omor. Pe fondul unui conflict dintre doua familii de etnie rroma care a avut loc duminica seara in localitatea Olosig, Sacueni, un tanar de 19 ani i-a aplicat mai multe lovituri de cutit in zona gatului si toracelui unei femei de 48 de ani. In ciuda manevrelor de resuscitare facute, victima a decedat.Autorul a fost retinut pentru 24 de ore si a fost prezentat, marti, instantei, care a dispus arestarea preventiva pentru 30 de zile", a spus Cotrau.Surse judiciare au declarat ca acest conflict a izbucnit dupa ce victima ar fi parcat masina in fata casei agresorului.