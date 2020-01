O gravida a fost retinuta dupa ce l-ar fi injunghiat mortal pe partenerul sau

Ziare.

Dupa primele cercetari si dupa audierea femeii gravide, a reiesit ca tanara, din comuna Vulpeni, l-ar fi lovit pe concubinul sau cu un cutit, de doua ori, in timp ce se certau pentru ca barbatul ar fi vrut sa mearga seara la o petrecere, iar femeia nu a fost de acord.Tanara le-ar fi spus procurorilor ca pe fondul discutiei privind plecarea barbatului la o petrecere a avut loc o cearta intre ei, ea a pus mana pe un cutit aflat pe masa si l-a lovit pe barbat, de doua ori, prima data in clavicula.Potrivit prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Anca Anuta, tanara gravida "a recunoscut starea de fapt", iar procurorii urmeaza sa stabileasca "in concret" ce s-a intamplat si sa dispuna efectuarea unei expertize psihiatrice in cauza."Urmeaza sa dispunem efectuarea unei expertize psihiatrice, pentru ca mi se pare nejustificata totusi reactia. S-a dispus retinerea", a spus Anca Anuta.Barbatul lovit cu cutitul a murit marti seara, in ambulanta , in timp ce era transportat spre spital.Femeia retinuta are un copil in varsta de patru ani.