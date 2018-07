O politista aflata in concediu de maternitate si-a impuscat copilul si mama, apoi s-a sinucis

Ziare.

Potrivit unor surse locale, politista lucreaza la Transporturi Feroviare si este sotia unui politist din Politia Matasari.Politista si-a impuscat mortal mama, iar apoi l-a ranit si pe fiul ei, care se afla in stare foarte grava. Ulterior, femeia s-a sinucis cu aceeasi arma, care ar apartine sotului.Politista si sotul ei s-au mutat recent in localitatea Balesti din judetul Gorj, iar duminica sotul femeii ar fi fost plecat din localitate.Femeia era in concediu de maternitate, iar apropiatii spun ca se confrunta cu o