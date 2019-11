O romanca de 30 de ani a fost ucisa in Italia. Era insarcinata

Ziare.

Femeia ar fi avut o relatie de aproximativ un an cu omul de afaceri, in varsta de 51 de ani, care era casatorit cu o alta femeie. Potrivit presei din Italia, romanca s-ar fi intalnit cu barbatul in masina acestuia, intr-o zona ferita si i-ar fi spus ca este insarcinata cu el, solicitandu-i sa o paraseasca pe sotia sa si amenintandu-l ca ii va spune totul femeii despre relatia lor.Afaceristul ar fi injunghiat-o pe fata in abdomen, iar aceasta a reusit sa coboare din masina. Scenele au fost surprinse de o camera de luat vederi din zona, care a inregistrat si audio. "Lasa cutitul, vrei sa omori si copilul? Eu te iubesc, tu ma iubesti, lucrurile nu se pot termina asa", se aude femeia in filmarea pusa la dispozitie anchetatorilor.Pe imagini se vede cum omul de afaceri o taraste pe femeie inapoi in masina. Ulterior, dupa ce cearta dintre cei doi a continuat, barbatul i-a taiat gatul romancei.Acesta a aruncat apoi cadavrul femeii pe un camp din zona. El si-a recunoscut vina in fata anchetatorilor si risca ani grei de inchisoare.