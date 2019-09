Olandezul suspectat de uciderea fetitei din Dambovita, pus sub acuzare pentru omor calificat si agresiune sexuala

Ziare.

Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, procurorul Georgeta Camelia Matei, a declarat pentru News.ro ca suspectul a fost pus sub invinuire pentru trei infractiuni, respectiv omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.Primele concluzii ale medicilor legisti in urma necropsiei arata ca fetita de 11 ani a murit in urma strangularii cu un lat din material textil, a declarat sursa citata.In ceea ce priveste agresiunea sexuala, se fac in continuare analize, a precizat reprezentantul Parchetului.Surse judiciare sustin ca cetateanul olandez a parasit teritoriul Romaniei inainte ca fata de el sa inceapa procedura penala, urmand ca autoritatile judiciare romane sa faca demersurile privind localizarea lui si luarea unei masuri preventive fata de acesta.Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta . Anchetatorii au anuntat ca fetita a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Mihaela Adriana Fieraru a disparut pe drumul de la scoala catre casa, trupul sau, cu urme de violenta, fiind gasit in niste tufisuri in afara localitatii.Procurorul de caz a indicat duminica, intr-o conferinta de presa, ca, potrivit datelor existente, la momentul sesizarii organelor penale fetita nu mai era in viata "Am ajuns la un autoturism cu principalul suspect, l-am vazut in imagini cand a iesit din Gura Sutii si a intrat in urmatoarea localitate dupa o jumatate de ora, iar distanta putea fi parcursa in doar cateva minute. Nu se justifica timpul parcurs", a spus el.El a afirmat ca fetita a fost ucisa in cel mult jumatate de ora dupa ce a fost rapita.Procurorul a confirmat ca sunt urme de violenta pe corpul fetitei, dar a subliniat ca se va stabili la autopsie daca anumite urme de violenta sunt produse de animalele salbatice.El a mai spus ca principalul suspect este un cetatean strain.Masina inchiriata cu care fetita a fost rapita pe drumul de la scoala catre casa a fost verificata de specialisti, fiind prelevate probe.De asemenea, au avut loc perchezitii intr-un apartament din Capitala care ar fi fost inchiriat de barbatul cu cetatenie olandeza care ar fi rapit-o si ucis-o pe fetita.Totodata, imagini cu masina in care apare si fetita au fost preluate de camerele de supraveghere de la Primaria localitatii.