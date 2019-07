"Originea raului"

Ziare.

Altfel, discutia e falsa, cat timp vineri la ora 3:00 dimineata, Alexandra nu mai era vie, fiind ucisa, dupa cum spune chiar Dinca, cu vreo 15 ore inainte, adica imediat dupa apelurile la 112.Asadar,Dar, e adevarat, fiind in afara procedurii si neacoperita de flagrant, pentru ca acolo nu mai era niciun flagrant, ar fi putut duce la compromiterea probelor din casa lui Dinca. S-a mai intamplat, pentru ca legea e incompleta.Anchetatorii din fotoliu, care in viata lor nu au instrumentat o proba si n-au vazut un cadavru sau vreun fragment de os care nu e de gaina, vorbesc cu mare lejeritate despre aceasta problema. Dar, fara ele, marturisirea lui Dinca, pe care oricand o poate retracta, nu valoreaza mare lucru.prima victima (dintre cele descoperite) ale lui Dinca.Ce au facut politistii sa o gaseasca? Din cate inteleg, mamei disperate i se spunea ca a fugit cu Fat Frumos.Toti criminalistii cu care am vorbit spun ca nu a fost si nici nu este acolo vreun caz de trafic de minori, pentru ca nu exista niciun indiciu ca Dinca ar fi livrat fetele cuiva.care rapea fetele ca sa le foloseasca pentru propriile nevoi sexuale si apoi le ucidea, iar in acest proces le mai si deplasa. Dar nu se profileaza niciun trafic.In mod normal, fara indiciile certe ale unui trafic in dosarul Luizei, care acum ar fi trebuit sa duca ancheta pe alta pista decat crima, dosarul ar fi trebuit declinat la Parchetul judecatoriei sau tribunalului, in functie de fapta suspectata.DIICOT nu are nici competenta materiala, nici experienta pe omoruri sau privari nelegale de libertate, ceea ce din punctul meu de vedere reprezinta si in dosarul actual o mare problema. Si tare ma tem ca preluarea dosarului Alexandra, unde nimeni nu vede vreun trafic, a fost facuta ca sa acopere pasivitatea din dosarul Luizei.O ancheta criminalistica de asemenea proportii ar trebui dusa de cei mai buni politisti si procurori criminalisti din tara asta, nu de o structura ca DIICOT, care nu are nicio experienta in domeniu.Oare dl Iohannis a cerut aparatului sau sa ii arate acest memoriu si a intrebat ce a facut cu el angajatul presedintiei care l-a citit? Dna Dan nu mai e ministru de Interne, dar memoriul sunt sigura ca a ramas in institutie, e acolo macar un secretar de stat curios sa vada daca l-a citit cineva si daca l-a citit cineva ce masuri a dispus?Tot aud ca acest caz nu trebuie politizat. Cu siguranta nu trebuie ca cineva sa se suie pe cadavre pentru un beneficiu politic si de imagine, dar cazul are o componenta politica evidenta. Pentru ca sinistra deprofesionalizare a institutiilor statului, in frunte cu Politia, este o consecinta politica.Ironia sortii face caInteleg ca DIICOT a extins ancheta la o neglijenta in serviciu comisa la nivelul serviciului 112 . Daca modificarile la Codurile Penale ar fi fost in vigoare, neglijenta in serviciu ar fi fost deja abrogata. Artizanul acestei abrogari este Florin Iordache, inginer la fabrica de mobila din Caracal inainte de a face la 40 de ani Facultatea de Drept.In aceste fiefuri, nici femeia de serviciu din institutiile publice nu este numita fara a fi agreata politic. Ce sa mai vorbim despre sefi de politie sau alte institutii.Si atunci, de ce ne-ar mira spectacolul deprofesionalizarii? Ar fi fost un miracol contrariul.Comunicarea autoritatilor e lamentabila, apar tot felul de vanzatori de scenarii, iluzii si emotii extreme in direct, politicienii de la cel mai inalt nivel pana la plevusca se infrupta cat pot, ca doar e an electoral.Cauzele de sistem nu se discuta si solutiile de sistem nu apar, iar demisiile nu au nicio valoare, cat timp nu schimbam decat caciula pusa peste institutii roase pana la os de clintelism, nepotism, politizare.