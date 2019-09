Parchetul General a preluat ancheta in cazul uciderii fetitei din Dambovita

Ziare.

In dosar se fac cercetari pentru lipsire de libertate, agresiune sexuala si omor calificat."Avand in vedere complexitatea cauzei, respectiv elementele de extraneitate, precum si desfasurarea cercetarilor pe raza mai multor judete, in cursul zilei de astazi, 23 septembrie 2019, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a preluat in vederea efectuarii urmaririi penale dosarul privind uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru, din localitatea Gura Sutii, judetul Dambovita", a anuntat, luni, Parchetul General.Sursa citata a precizat ca dosarul a fost inregistrat initial pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita, unde a fost dispusa inceperea urmaririi penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de lipsire de libertate in mod ilegal, agresiune sexuala si omor calificat.Fetita de 11 ani din localitatea Gura Sutii, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta . Anchetatorii au anuntat ca fetita a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Mihaela Adriana Fieraru a disparut pe drumul de la scoala catre casa, trupul sau, cu urme de violenta, fiind gasit in niste tufisuri in afara localitatii. Principalul suspect este un cetatean olandez care a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire.Surse judiciare sustin ca cetateanul olandez a parasit teritoriul Romaniei inainte ca fata de el sa inceapa procedura penala. Ambasada Olandei a reactionat , exprimandu-si regretul si anuntand ca autoritatile din ambele tari sunt in contact direct pe acest subiect."Cu mare regret, Ambasada Regatului Olandei a aflat despre moartea tragica a unei fetite la Gura Sutii. Autoritatile olandeze sunt pregatite sa acorde sprijin colegilor romani. Politia si autoritatile judiciare din ambele tari sunt in contact direct", anunta reprezentanta diplomatica.