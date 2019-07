Parchetul General da detalii despre cazul din Caracal: Cand a fost emisa autorizatia de perchezitie

Ziare.

Parchetul ICCJ precizeaza, intr-un comunicat, ca in dupa-amiaza zilei de 25.07.2019, in jurul orei 15:30, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, la sesizarea Postului de Politie Dobrosloveni, s-a constituit un dosar penal in care s-au efectuat cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de lipsire de libertate, avand ca victima o minora din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, existand indicii ca in dimineata zilei de 24.07.2019, in jurul orei 10:00, a fost luata de pe DN 64, comuna Dobrosloveni, de un autoturism si a disparut.Prin ordonanta din data de 25.07.2019, organele de cercetare penala din cadrul Politiei Municipiului Caracal - Biroul Ordine Publica, au dispus inceperea urmaririi penale in cauza, pentru savarsirea infractiunii de lipsire de libertate, prev. de art. 205 alin. 1, 2, 3 lit. b C.p.Dupa inregistrarea dosarului la Parchet , cercetarile au fost continuate, sub supravegherea procurorului de caz, de catre lucratorii de politie din cadrul Politiei Municipiului Caracal, Postului de Politie Dobrosloveni si Serviciul Investigatii Criminale din cadrul IPJ Olt."Procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal desemnat cu supravegherea cercetarilor a procedat la efectuarea unor activitati specifice. Totodata, in raport de datele anchetei, procurorul a solicitat incuviintarea perchezitiei la 3 adrese, mandatele fiind puse in executare in seara zilei de 25.07.2019. De asemenea, s-a solicitat Judecatoriei Caracal emiterea mandatului de perchezitie domiciliara pentru a patra adresa,, s-a pus in executare mandatul de catre Politia Municipiului Caracal, impreuna cu Serviciul Investigatii Criminale din cadrul IPJ Olt, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal", se arata in comunicat.Intrucat pe parcursul desfasurarii perchezitiei au rezultat indicii privind savarsirea infractiunii de omor , prin ordonanta emisa in dimineata zilei de 26.07.2019, Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal si-a declinat competenta in favoarea Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, pentru efectuarea de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de omor.Ca urmare a declinarii competentei, cauza a fost inregistrata pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, iar prin ordonanta s-a dispus inceperea urmaririi penale cu privire la savarsirea infractiunii de omor calificat, prev. de art. 188 alin. 1 C.p. rap. la art. 189 alin. 1 lit. a, h C.p. In continuare, procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt desemnat cu instrumentarea cauzei a procedat la cercetarea la fata locului, impreuna cu echipele de politie din cadrul IPJ Olt - Serviciul Investigatii Criminale, Politiei Municipiului Caracal, IGPR - DIC si criminalisti din cadrul Serviciului Criminalistic IPJ Olt si INC."In cursul cercetarii la fata locului s-au prelevat mai multe categorii de urme criminalistice, care urmeaza a fi procesate in perioada imediat urmatoare pentru clarificarea tuturor imprejurarilor cauzei. In virtutea rolului de coordonare, Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a acordat spijin in derularea activitatii mentionate anterior, mai precizeaza sursa citata.Pe parcursul efectuarii urmaririi penale de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, in baza art. 63 C.p.p. rap. la art. 43 - 45 C.p.p., cu aplic. art. 50 C.p.p. si art. 11 alin. 1 pct. 5 din OUG 78/2006, DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova a solicitat declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea acelei structuri, in vederea reunirii la o cauza penala ce are ca obiect infractiunea de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a C.p. Intrucat din datele transmise de acea structura de parchet, a rezultat ca exista o legatura de conexitate, respectiv savarsirea mai multor infractiuni de aceeasi persoana (cazul de conexitate prev. de art. 43 alin. 2 Cod procedura penala), prin ordonanta Parchetului de pe langa Tribunalul Olt din data de 27.07.2019, s-a dispus declinarea competentei materiale si teritoriale de efectuare a urmaririi penale in favoarea DIICOT - Serviciul Teritorial Craiova.Prin ordonanta din data de 27.07.2019 a DIICOT- S.T. Craiova s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului D. G., sub aspectul savarsirii in concurs, a infractiunilor de trafic de minori si viol, fapte prev. de art. 211 alin. 1 si 2 lit. a Cod penal rap. la art.210 alin.1 lit. a C.p. si art. 218 alin. 1 si 3 lit. c Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1, 2 Cod penal", se mai arata in comunicat. Inculpatul urmeaza sa fie prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Cauza este instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul BCCO Craiova cu sprijinul Directiei de Investigatii Criminale, Institutului National de Criminalistica, IPJ Olt si IPJ Dolj.Parchetul face precizarea ca, pe intreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.