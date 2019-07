Politia Capitalei are un suspect in cazul crimei din parcarea de supermarket

Ziare.

com

"In urma cu scurt timp, a fost identificat un barbat, principal suspect in infractiunea de omor comisa in parcarea unui complex comercial din Bucuresti, Sector 2", a anuntat Politia Capitalei.Surca citata a precizat ca suspectul urmeaza sa fie audiat de un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Ttribunalul Bucuresti si politisti ai Serviciului Omoruri. Corpul neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 45 de ani, cu urme de violenta, a fost gasit in parcarea unui centru comercial din Sectorul 2.