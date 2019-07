Prietena Alexandrei: A plecat cu ocazia, pentru ca nu era microbuz. Preferam sa merg cu oameni in varsta pentru ca erau de incredere

Ziare.

"Suntem patru prietene si aveam un grup pe care discutam, ne povesteam diverse aspecte. Eu cu Alexandra suntem prietene de la gradinita, am fost colege si in gimnaziu. Eram si la ansamblul de dansuri de 8 ani. Am mers la acelasi liceu, dar in clase diferite.Cu o seara inainte ca Alexandra sa fie rapita, am vorbit pe acel grup. Alexandra era ok. Din ce stiu eu, ea a plecat in ziua respectiva la Caracal ca sa se intalneasca cu prietenul ei. Si el este licean, dar la o alta unitate scolara, la Liceul Industrial Caracal. Erau impreuna de ceva timp, cred ca de aproape un an. El nu este din Caracal, sta int-un sat apropiat de noi, in Resca, dar in ziua aceea, cand Alexandra a disparut, amandoi aveau treaba in oras (Caracal - n.red.) si urmau sa se intalneasca acolo.Alexandra a plecat la ora 9:30-10:00 si atunci nu era niciun microbuz. De obicei, in vacanta sunt putine microbuze. Unul dimineata la 5 si altul la ora 7 si 15 minute. Asa a ajuns sa ia ocazia. Nu a mai ajuns la intalnire. Prietenul ei a asteptat-o doua-trei ore si nu a mai ajuns la intalnirea cu el. Am inceput sa sunam si noi si el, dar avea telefonul inchis", a relatat Marina.Prietena Alexandrei spune ca si in timpul anului scolar microbuzele sunt putine si povesteste ca si ea a mers de multe ori cu masini de ocazie."Eu am mers cu ocazia chiar si in timpul anului scolar, pentru ca microbuzul pleca la ora 12:00 si orele incepeau la 14:00. Trebuia sa stau aproape doua ore singura prin curtea scolii.Sunt tot din Dobrosloveni si cred ca spre deosebire de Alexandra am avut mai mult noroc, pentru ca nu stau la strada principala in comuna. Alexandra statea la principala si acolo veneau multi care luau la ocazie dinspre Slatina.Eu plecam la ocazie cu cei care veneau din satele apropiate. Multi il cunosteau pe tata. Si de obicei preferam sa merg cu oameni in varsta, pentru ca erau de incredere. Acum, dupa acest caz, nu voi mai merge cu ocazia", a mai spus Marina.Adolescenta sustine ca persoanele care ofera transport la ocazie racoleaza din statiile pentru microbuze sau autobuze."Dupa ce trece microbuzul sau autobuzul, prin statiile respective trec cei care iau la ocazie si intreaba: mergi? Ei stiu ca toti cei care stau acolo asteapta sa ia un mijloc de transport. Sunt foarte multi care fac acest transport la ocazie", a mai povestit Marina.De lipsa microbuzelor se plang si cei ca trebuie sa faca naveta."In timpul anului scolar, microbuzele au o frecventa mai mare. Adica dimineata avem la 9:15 si la 10:15 microbuz. Apoi, mai era la pranz, cand ieseau copiii, la 12:00, la 13:00, la 14:00.In vacanta de vara nu mai sunt atat de multe microbuze, cel putin pe ruta Caracal- Dobrosloveni. Poate dimineata foarte devreme si apoi mai este unul dupa ora 16:15", a declarat Olga Filip, instructor la Scoala de Arte si Meserii din Dobrosloveni.Localnicii din Caracal, dar si din localitatile apropiate spun ca in statii nu este afisat un program al mijloacelor de transport in comun.Alexandra Macesanu (15 ani) a disparut, dupa ce a luat o masina de ocazie. In acelasi mod a disparut in aprilie 2019 si Luiza Melencu (18 ani) . Suspectul, Gheorghe Dinca, a fost identificat abia vineri, dupa ce Alexandra a sunat de 3 ori la 112 pentru a-si anunta rapirea. Dinca si-a recunoscut duminica faptele si a spus le-a omorat pe fete si ca a ars cele doua cadavre.