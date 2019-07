Prietenul cu care Alexandra urma sa se intalneasca la Caracal: Sunam si nu raspundea. Nu mai merg "cu ocazia"

Ziare.

Marian trebuia sa se intalneasca in Caracal cu Alexandra la ora 10:00, sa bea un suc, sa mearga in parc, iar apoi fiecare avea program separat, baiatul urmand sa mearga la meditatii, la ora 12:00. Nu era prima data cand se vedeau in oras, iar o cursa Doborosloveni-Caracal nu era scumpa deloc, plateau 2-3 lei."Trebuia sa ne vedem la ora 10:00, la Caracal. Asa stabilisem. Si ea avea treaba atunci in oras. Aveam o ora de intalnire. De la 10:00 la 11:00. La 11.00 eu trebuia sa ajung sa imi iau costumul popular de la teatru si la 12:00 aveam meditatii. Si eu si ea, atunci cand ne vedeam in oras, veneam cu ocazia.Ne intalneam la un suc sau ne plimbam prin parcul de acolo. In ziua respectiva, eu nu am ajuns la 10:00, am intarziat un pic. Cand am ajuns, ea nu era. Am sunat-o de cateva ori. Telefonul ei suna, dar nu raspundea nimeni. Am crezut ca poate are telefonul pe silentios si ca o sa ma sune cand vede apelurile.Apoi, am crezut ca nu poate sa vina sau ca a ramas la vreo prietena. Nu m-am gandit nicio clipa ca ar putea fi ceva de groaza", a declarat prietenul Alexandrei, Marian.Acesta povesteste ca si-a dat seama ca ceva nu este in regula cand a fost apelat de o alta fata, prietena a Alexandrei."Mi-am dat seama ca ceva nu este in regula cand o prietena de-a ei m-a apelat pe Facebook si m-a intrebat de ea. Am incercat sa o mai sun si telefonul nu mai suna. Era inchis. Seara a venit tatal ei la mine sa ma intrebe de ea, pentru ca nu mai stia nimic", a mai spus Marian.Despre Alexandra, Marian spune ca era o fata foarte cuminte, iar disparitia ei i se pare un cosmar."Noi aveam o relatie de prietenie, dar nu ne vizitam acasa, nici eu la ea si nici ea la mine. Mergeam la plimbare. Alexandra era o fata foarte cuminte, linistita. Nu stiu ce sa mai zic. Nu am cuvinte. Mi se pare un cosmar", adauga baiatul.Adolescentul spune ca mersul cu ocazia in Caracal era o practica, pentru ca toata lumea vine la magazinele din oras."Mergeam la oras cu diverse treburi. Inclusiv pentru cumparaturi. Avem magazine si acolo, la noi in localitate, dar la oras era altfel", a mai spus baiatul.El spera ca Alexandra sa fie in viata, iar dupa aceasta tragedie spune ca nu va mai merge cu ocazia."Eu sper si cred ca Alexandra este in viata. Dupa disparitia ei, nu cred ca mai are cineva curajul sa mearga cu ocazia", a mai spus prietenul Alexandrei.Gheorghe Dinca a sechestrat-o pe Alexandra miercuri, 24 iulie. Fata a fost dusa la casa lui de la iesirea din Caracal.Joi dimineata, Gheorghe Dinca a plecat la farmacie sa cumpere niste creme pentru a trata ranile de la mainile Alexandrei, asa cum a spus chiar fata la 112. A reusit sa apeleze numarul de urgenta, dupa ce a gasit unul dintre cele trei telefoane ale criminalului. Cand a gasit-o vorbind la telefon, acesta a lovit-o cu putere, fata a cazut si a ramas inconstienta.