Prima declaratie a tatalui Alexandrei: Credem ca este in viata, ne spune inima. Fac apel catre cei care au luat-o, sa o aduca

Totodata, Ioan Macesanu a spus ca nu si-a pierdut speranta si crede ca Alexandra este inca in viata."Asta este prima si ultima declaratie pe care o fac. Vreau sa fiu lasat in pace, si eu si familia mea. Nu vrem sa mai fim hartuiti, nu vreau sa mai fim vanati. Ce va spun ramane spus. Vreau sa le multumesc tuturor celor care s-au implicat in acest caz si tuturor care cerceteaza in continuare.Vreau sa le spun celor care au luat-o: vreau sa o aduca, sa o lase la o margine, nu ma intereseaza unde, nu ma intereseaza cine a facut treaba asta numai sa o aduca, ca sa ne reluam viata... viata noastra linistita, asa cum era... Inca o data, apel pentru toti care stiu ceva de ea, care...Este foarte dificil pentru ca sunt 8-9 zile in care nu stim nimic. Deci cei care au luat-o sa o aduca acasa, sa fie sanatoasa. Nu ma intereseaza cine a luat-o. Vrem sa fie ca inainte. Vrem sa fim lasati in pace dupa aceasta declaratie", a spus, vizibil emotionat, tatal Alexandrei, la sediul Politiei Caracal.Ioan Macesanu a mai afirmat ca el si sotia sa cred ca Alexandra este inca in viata."S-a zis ca nu ne dam silinta noi ca parinti, ca nu ne pasa. Din contra, si azi am cautat si vom cauta in continuare (pe Aelxandra - n.red.) . Nu stim nici noi, suntem disperati, va dati seama.Credem ca este in viata. Vorbim cu ea in fiecare seara, nu la telefon, dar ne rugam in fiecare seara, in fiecare ora. Noi credem ca este in viata, vom crede pana in ultima zi, ultima spearanta. Dumnezeu sa o aduca acasa, sa fie sanatoasa", a adaugat tatal minorei.Intrebat de jurnalisti ce le transmite anchetatorilor, Ioan Macesanu a replicat: "sa isi vada de treaba, sa fie uniti, sa isi uneasca toate fortele ca sa o gaseasca pe Alexandra. Le multumesc pentru tot ce au facut pana acum. Eu cred ca si-au facut datoria, am incredere in ei. Le transmit multumiri si sper sa rezolve cat mai repede".Intrebat de modul in care au actionat operatorii 112, care potrivit raportului MAI in acest caz au avut o "atitudine refractara", tatal Alexandrei a raspuns: "Atunci poate nici dansii nu si-au dat seama, nu stiu... poate daca apelul sau locatia era mai clara, poate... Ma simt vinovat eu, ca tata, pentru ca nu am putut sa fac mai mult. Daca ne dadeam seama sau dansii isi dadeau seama, poate acum totul era rezolvat. Totusi cred ca isi vor face datoria si o vor gasi in viata, asa imi spune inima. Si eu si sotia credem".Intrebat daca are informatii potrivit carora minora este inca viata, Ioan Macesanu a raspuns negativ."Nu, nu detin informatii, dar ne spune inima. Noi suntem increzatori, suntem crestini si credem in asa ceva. Asteptam din moment in moment sa vina acasa".