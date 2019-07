Prima demitere in cazul Caracal

Ziare.

com

"Inspectorul general al Politiei Romane, chestor general de politie Ioan Buda, se deplaseaza in Caracal, pentru a coordona activitatile la fata locului. De asemenea, din dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, imputernicirea adjunctului inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean Olt, comisar-sef de politie Alexe Nicolae Eugen, aflat la comanda unitatii, a incetat", a transmis, vineri, Politie Romana.Totodata, conducerea Politiei Romane a dispus trimiterea unei echipe din cadrul Directiei Control Intern - I.G.P.R., pentru a verifica modul de interventie si actiune al politistilor in cazul de la Caracal.Politistii si procurorii din judetul Olt ancheteaza disparitia a doua adolescente, care au plecat la date diferite catre Caracal si nu au mai revenit. Una dintre fete a disparut din aprilie, iar cealalta a fost data disparuta joi.Purtatorul de cuvant al Politiei Romane Georgian Dragan a afirmat ca fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni data disparuta in urma cu o zi a reusit sa sune la 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, iar pe baza informatiilor oferite de STS pentru localizarea ei s-au facut verificari. Acolo nu au fost gasite insa nici probe, si nici adolescenta.Politistii au continuat cercetarile, iar vineri s-a facut o perchezitie la domiciliul unui barbat, "in urma careiau au fost identificate mai multe ramasite ce par a fi de natura umana"."Colegii mei iau in calcul si varianta ca in acel butoi sa fie si ramasitele fetei disparute in urma cu doua luni, in zona respectiva", a adaugat Dragan.Acuzat ca a localizat gresit apelurile date la 112 de fata de 15 ani disparuta la Caracal, STS a precizat ca adolescenta a sunat de trei ori la 112, iar operatorul de la 112 a incercat apoi de noua ori sa reapeleze numarul, intrand insa mesageria vocala.Seful Politiei Romane Ioan Buda a declarat la Antena 3 ca politistii au aflat vineri, in intervalul 2:00 - 3:00, adresa exacta la care se afla adolescenta disparuta la Caracal. El a explicat ca politistii au fost cei care au aflat adresa exacta, nu STS.El a precizat ca in jurul orei 3:30 a fost emis mandatul de perchezitie, iar la 4:00, echipajele si procurorul de caz au ajuns la adresa barbatului suspectat ca a rapit-o pe adolescenta si a ucis-o.Ioan Buda a explicat ca politistii au intrat in locuinta suspectului la 6:00 dimineata, cand a dispus procurorul, care era seful operatiunii.Intrebat de ce politistii nu au intrat imediat seful Politiei Romane a spus "exista un vid legislativ in sensul acesta".Cand a fost invocat articolul 27 din Constitutie referitor la Inviolabilitatea domiciliului, care ar fi permis totusi interventia, fiind vorba despre "inlaturarea unei primejdii privind viata, integritatea fizica sau bunurile unei persoane", Ioan Buda a admis ca politistii puteau intra, insa au facut-o cand a spus procurorul care coordona operatiunea.Ioan Buda s-a deplasat la Caracal, iar premierul Viorica Dancila a afirmat ca vor exista "masuri foarte stricte".