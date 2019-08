Radiografia celei mai recente condamnari a unui criminal in lipsa cadavrului: Barbatul care si-a aruncat sotia de pe barajul Bicaz

Acuzatiile

Cum a fost prins Tutuianu

Falsul alibi

Iubita minora i-a dat lovitura de gratie

Cum s-a dat de gol

Verificarile repetate

A fost folosita aparatura SPP

Scafandrii au coborat pana la 40 de metri

"Verdict, crima!"

Cadavrul sotiei nu a fost gasit niciodata, iar barbatul a negat acuzatiile. Un caz care semana, din acest punct de vedere, cu ancheta din dosarul fostului politist Cristian Cioaca, acuzat de uciderea sotiei sale, Elodia Ghinescu.Din acest motiv, cazul a fost denumit de presa "Elodia de Neamt". Acesta este cel mai recent proces de pe rolul instantelor din Romania, in care o persoana a fost condamnata pentru crima, desi lipseste cadavrul victimei.Discutiile despre criminalii condamnati in lipsa cadavrului victimelor sau a armei crimei apar in contextul anchetei din dosarul lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul uciderii celor doua tinere, Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani).Cazul lui Costel Narcis Tutuianu a tinut atentia presei din ianuarie 2012, atunci cand mama tinerei din comuna Tasca a reclamat la Politie disparitia Ramonei Pruteanu. Ea a disparut fara urma in seara de 22 ianuarie 2012, cand se intorcea de la serviciu.Ancheta in acest caz a fost realizata de procurorii criminalisti din Parchetul General, iar in acest caz au lucrat agentii din cadrul FBI si ofiterii SRI din cadrul Institutului pentru Tehnologii Avansate.Specialistii FBI si SRI au expertizat o inregistrare facuta de o camera de supraveghere, iar in imagini ar fi aparut masina condusa de Tutuianu.Procurorii au strans insa sute de probe: marturii, expertize, zeci de documente de la diverse institutii ale statului, interceptari telefonice, listinguri telefonice, harti relationale si mai multe zeci de zile de cautari ale cadavrului. S-a folosit inclusiv un mini-submarin in lacul Bicaz.Potrivit procurorilor, in seara zilei de 22 ianuarie 2012, in jurul orelor 18:30-19:00, pe fondul unui conflict preexistent privind partajarea unor bunuri comune, barbatul a agresat-o pe Ramona Pruteanu, provocandu-i leziuni traumatice care au condus la deces.Femeia i-ar fi cerut aproximativ 70.000 - 80.000 lei, suma cu care intentiona sa achizitioneze un apartament sau o garsoniera.Ramona ar fi fost asteptata de fostul sot in zona prin care trecea spre casa, fiind preluata de acesta dupa ce a traversat podul pietonal si dusa in autoutilitara Dacia, de culoare albastra, cu bena carosata de culoare alba, respectiv in compartimentul de marfa, unde a agresat-o, provocandu-i sangerari si leziuni traumatice care au condus la decesul ei.Potrivit anchetatorilor, in intervalul orar 19:30-24:00, pentru a-si crea un alibi, barbatul s-a deplasat si a ramas in locuinta prietenei sale, care era eleva in clasa a VIII-a, dupa care s-a deplasat la locuinta sa, unde ar fi abandonat cadavrul victimei.Dupa ce i-a sustras telefonul mobil si bratara din aur, a mers cu autoutilitara in zona tunelului de aductiune de la lacul de acumulare Izvorul Muntelui, unde s-a debarasat de cadavru, revenind ulterior acasa.Pe 8 februarie 2012, Tutuianu a fost supus testului poligraf, iar la intrebarile relevante ale cauzei, au fost evidentiate modificari ale stresului emotional, caracteristice indiciilor comportamentului simulat.Expertul criminalist i-a comunicat lui Tutuianu ca a picat testul cu detectorul de minciuni, iar in acel moment barbatul i-a promis bani, pentru ca acesta sa consemneze in raportul scris concluzii contrare celor rezultate din testul efectuat. Expertul a denuntat fapta de coruptie.Al doilea pas, cercetarea masinii lui Tutuianu a scos la iveala urme cu aspect de sange uman, care arata ca victima s-a aflat in seara disparitiei in compartimentul de marfa al masinii.Analiza ADN a scos la iveala faptul ca stropii de sange erau ai Ramonei Pruteanu.In plus, localizarea apelurilor telefonice ale inculpatului si ale victimei din seara zilei de 22 ianuarie 2012 arata ca acestia s-au aflat in aceleasi arii de acoperire ale retelelor telefonice si, prin urmare, s-au aflat in acelasi loc si timp.Dupa cum am aratat, Tutuianu a sustinut ca in noaptea de 22 ianuarie 2012 a fost la iubita sa minora pana la ora 4:00 dimineata.Totusi, autoutilitara sa a fost surprinsa intr-o inregistrare a unei camere de supraveghere. Inregistrarea a fost analizata de Institutul pentru Tehnologii Avansate din cadrul Serviciului Roman de Informatii, trecand pe drumul spre Lacul de acumulare Izvorul Muntelui la ora 01:16 si revenind la ora 03:46.Procurorii au gasit chiar si un martor care a declarat ca in noaptea de 22/23 ianuarie 2012, in jurul orelor 01:00, a observat autoutilitara lui Tutuianu deplasandu-se pe drumul ce ocoleste lacul, spre localitatea Izvorul Alb.Anchetatorii au stabilit ca pe raza judetului Neamt existau doar doua masini similare cu cea a lui Tutuianu, dar proprietarii au spus ca nu au fost in acea noapte la lacul Bicaz.Iubita minora a criminalului a recunoscut ca, in ziua de 25 ianuarie 2012, cand au fost declansate verificari de catre organele de politie in legatura cu disparitia victimei, barbatul i-a transmis un mesaj telefonic prin care a atentionat-o ca va fi audiata, atragandu-i totodata atentia ca in seara zilei de 22 ianuarie 2012 a fost la ea la domiciliu.Ea a pus la dispozitia anchetatorilor telefonul pentru a fotografia mesajul.Pentru a dovedi ca Tutuianu putea arunca cadavrul in intervalul de timp care aparea pe inregistrarile camerelor de vederi, criminalistii au facut un experiment prin care au cronometrat traseul acestuia.Dupa un interval de aproximativ trei luni de la disparitia victimei, Tutuianu a folosit bunurile sustrase de la fosta sotie, respectiv telefonul mobil si o bratara din aur.El a folosit telefonul pe 19 martie 2012, cand a introdus o alta cartela telefonica in el si a avut mai multe convorbiri cu iubita sa minora.Pe 8 mai 2012, Tutuianu a prezentat la o casa de amanet din Piatra Neamt o bratara din aur de 3,76 grame, pe care a amanetat-o cu suma de 345 de lei. Bratara a fost recunoscuta ca apartinand Ramonei Pruteanu de catre membrii familiei victimei, colegi de serviciu si prieteni ai acesteia, fiind permanent purtata de victima, inclusiv in seara disparitiei.Dupa disparitia Ramonei Pruteanu, anchetatorii au facut constant veriicari in bazele de date ale Fiscului, bancilor si ale firmelor de transfer de bani.Periodic, au fost efectuate verificari in toate bazele de date ale Inspectoratului General al Politiei Romane, privind accidentele de circulatie, amprentele papilare, persoanele cu identitate necunoscuta (PIN) si cadavrele cu identitate necunoscuta (CIN).Din cautarea realizata in baza de date privind accidentele de circulatie a rezultat ca victima nu a fost implicata de la data disparitiei pana in prezent in niciun astfel de incident pe teritoriul Romaniei.Din baza de date CDN (cadavre - disparuti - necunoscuti) a rezultat ca semnalmentele victimei nu au fost identificate cu ocazia inregistrarii cadavrelor cu identitate necunoscuta sau a vreunei persoane cu identitate necunoscuta, situatie care poate sa apara, in special, in ipoteza internarii intr-o institutie de asistenta sociala sau de psihiatrie, fara ca persoana sa aiba actele de identitate asupra sa.Prin urmare, in cauza, insa victima nu a fost descoperita.Potrivit datelor din dosarul de la Curtea de Apel Bacau, pentru a fi epuizate toate posibilitatile de cautare si gasire a victimei, in cauza s-a utilizat si aparatul "ADE" cu lucratori din cadrul Serviciului de Protectie si Paza, si folosind material genetic apartinand victimei (fir de par), s-a indicat existenta materialului genetic al victimei in locuinta parintilor, in locuinta lui Tutuianu, la locul de munca si in zona tunelului de aductiune, conform coordonatelor ce rezulta din procesele-verbale intocmite.Cautarile efectuate cu scafandri nu au dat rezultat pentru ca acestia au putut cobori doar pana la aproximativ 40 metri adancime.Or, din datele tehnice puse la dispozitie de Societatea Hidroelectrica SA, care are in administrare Lacul de acumulare Izvorul Muntelui, rezulta ca acesta are o suprafata totala de 3.040 hectare si o adancime maxima de aproximativ 88 metri, respectiv 100 metri in perioadele cu umiditate crescuta, fiind populat cu pesti din categoria "pesti rapitori".La data de 8 februarie 2013, cu sprijinul lucratorilor din cadrul Hidroelectrica si a unei echipe de specialisti din Olanda (care asigura mentenanta barajului), s-a folosit un aparat submersibil (ROV) model 3112-SEAEYS, in zonele limitrofe din vecinatatea piciorului barajului si zonei de revarsare a apei din Tunelul de la Tasca (Tunelul de aductiune) si, cu toate ca nu au fost identificate fragmente de cadavru sau bunuri care sa aiba legatura cu cauza, in zona denumita "La tunel" cablul dispozitivului de cautare s-a incurcat in doua sfori existente in zona cu un capat fixat pe fundul lacului, iar celalalt capat plutind, situatie ce a impus abandonarea cautarilor.Dupa ce a analizat toate probele, concluzia instantei: Tutuianu a ucis-o pe fosta sa sotie.Instanta a atras atentia asupa faptului ca barbatul a folosit telefonul victimei, la trei luni dupa disparitia victimei. Inculpatul nu a putut explica de ce a sunat de pe aparatul telefonic."Aceasta proba, covarsitoare pentru demonstrarea vinovatiei inculpatului, nu a putut fi combatuta de catre acesta, pentru care nu a putut sa dea nici o explicatie.O alta proba certa care sprijina dincolo de orice indoiala rezonabila ca inculpatul este autorul infractiunii de omor asupra victimei Pruteanu Ramona o constituie imprejurarea ca inculpatul a amanetat bratara din aur de 3,76 grame care apartinea victimei, pe care aceasta o purta neintrerupt si pe care o purta la momentul disparitiei.De mentionat ca inculpatul cu privire la acest aspect, initial, a afirmat ca, dupa care si-a schimbat declaratia aratand ca a gasit-o prin casa, fiind uitata de victima la una din intalnirile pe care le-a mai avut cu victima la domiciliu.Oricum se remarca imprejurarea ca inculpatul nu a negat imprejurarea ca bratara apartinea victimei", scrie Curtea de Apel Bacau, in motivarea deciziei de condamnare.Judecatorii precizeaza ca imprejurari indirecte, dar care conduc la aceeasi idee, a vinovatiei lui Tutuianu, si faptul ca acesta a prezentat in urma testarii cu aparatul poligraf un comportament simulat, "."