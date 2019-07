Raed Arafat: Cineva a sunat ieri de mai multe ori la 112. A spus ca se spanzura si a cerut sa fie localizat. Si-a batut joc de ei

Ziare.

Declaratiile au fost facute in contextul cazului de la Caracal, in care autoritatile au identificat foarte tarziu locul de unde a sunat Alexandra la 112, ca sa ceara ajutorul.Raed Arafat, care conduce comitetul interministerial pentru imbunatatirea functionarii sistemului de apel de urgenta 112, sustine ca se lucreaza in acest sens si ca isi asteapta colegii "sa vina cu texte pentru modificare legislativa", urmand sa se stabileasca si daca exista costuri pentru implementarea AML (Advanced Mobile Location)."Astazi discutam aceste aspecte si vom vedea maine si poimaine. Intentia este sa finalizam cat mai repede", a mai spus Arafat.Secretarul de stat a facut referire la cartelele prepay, care nu pot fi identificate, mentionand faptul ca 70-75% dintre apelurile la 112 sunt "abuzive si sunt facute de pe telefoane fara numar", blocandu-se astfel activitatea operatorilor."Ieri, la Bihor, o persoana a sunat de mai multe ori zicand ca se sinucide, se spanzura. Zicea: Localizati-ma!'. Si-a batut joc de ei, pentru ca nu putea fi recunoscuta. Daca o cartela e cunoscuta, poti sa o localizezi. Chiar daca a dat-o altcuiva, iti poate da un indiciu", a adaugat secretarul de stat, precizand ca se refera "strict la aspectul de identificare" a apelantului la 112.Intrebat de jurnalisti, Raed Arafat a evitat sa se refere la zonele din tara unde nu functioneaza sistemul 112, precizand doar ca va trebui "sa se discute la ANCOM si cu operatorii de telefonie", pentru ca exista o asemenea lista."Apeluri false sunt tot timpul si nu dispar. Trebuie sa explicam ca 112 e doar pentru urgente. Daca suna cineva si injura, zice ceva, operatorul nu poate sa faca nimic, dar ia din timpul celui care are urgenta reala.Trebuie sa incepem sa stim cine foloseste acest serviciu", a mai spus secretarul de stat Raed Arafat, acuzandu-i pe cei care suna la 112 degeaba, "bazadu-se pe faptul ca nimeni nu stie cine e in spatele cartelei".