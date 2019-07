Raluca Pruna: Referendumul propus de Dancila e culmea nesimtirii. Statul roman e sexist si are atitudine de Ev Mediu

Referendumul lui Dancila, "culmea nesimtirii"

Ea crede ca statul roman este incapabil sa-si apere cetatenii, este sexist si are o atitudine medievala.Raluca Pruna considera ca autorul moral al crimelor din Caracal este coalitia PSD-ALDE."Desi suntem sub emotie, trebuie sa fim corecti si sa spunem ca ceea ce s-a intamplat acolo nu are direct de-a face cu modificarile aduse Legilor Justitiei sau cu propunerile de modificare la Codul de Procedura Penala, dar exista sigur un autor moral in toata aceasta poveste, care este coalitia PSD-ALDE si, mai precis, cineva care este deputat de Caracal si anume domnul Florin Iordache.Eu aduc aminte publicului romanesc ca, la inceputul anului 2018, domnul Iordache impreuna cu echipa de stransura cu care voia sa siluiasca Codul de Procedura Penala propunea niste masuri nemaiintalnite, propunea de exemplu ca imaginile luate de camerele amplasate in spatiul public sa nu poata fi folosite ca probe.Pai, daca acest lucru s-ar fi intamplat, noi n-am fi descoperit nici astazi cine este autorul crimei din Caracal.Mai propunea domnul Iordache atunci, nu singur, dar domnia sa a fost varful de lance, ca inainte de efectuarea unei perchezitii, sa anuntam persoana, sa-i dam un telefon inainte ei, persoanei sau avocatului si sa-i spunemSe mai propunea sa anuntam inainte despre o interceptare.Si toate aceste lucruri pentru 5% infractiuni de coruptie in Romania, care sigur ca privesc probabil in marea lor parte politicienii", a declarat luni dimineata Raluca Pruna, la RFI Romania.Fostul ministru al Justitiei critica ideea unui referendum pentru inasprirea pedepselor pentru criminali, violatori si pedofili, propus de premierul Viorica Dancila:"Mi se pare o grozavie nemaiintalnita si mi se pare culmea nesimtirii. Doamna Dancila reprezinta nu alta coalitie decat coalitia PSD-ALDE, care si-a batut joc de tot ce inseamna justitie, legi ale justitiei si legislatie penala in aceasta tara.Nu e nevoie de pedepse mai aspre, este pur si simplu nevoie sa aplicam legea".Raluca Pruna mai spune ca "povestea aceasta cu castrarea chimica este o alta enormitate si eu sper ca, din populism, doamna Dancila sa nu iasa maine si sa ne propuna reintroducerea pedepsei cu moartea. Nu asa se rezolva lucrurile, noi trebuie sa preintampinam (...) . Autoritatile statului inainte de a propune castrari ar trebui sa nu mai ia peste picior cetatenii, sa ia in serios declaratiile unor parinti ca le-a disparut copilul de acasa, sa nu mai fie sexisti, ca ideea asta, a plecat o fata, bun, lasa ca vine ea, a fugit cu unul, dar maine se intoarce, toate lucrurile acestea sunt de Ev Mediu".