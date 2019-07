Raport MAI: Cum a pus Alexandra mana pe telefon - violatorul s-a dus la farmacie sa cumpere crema

Ziare.

"La ora 11:23, Macesanu Alexandra a revenit cu un nou apel la 112, de pe acelasi numar de telefon, sesizand aceleasi aspecte, motiv pentru care dispecerul IPJ Olt a redirectionat apelul catre dispeceratul Politiei Municipiului Caracal, solicitand masuri urgente. Dupa primirea apelului de la ora 11:12, dispecerul Politiei Municipiului Caracal a transmis sesizarea catre patrula de ordine publica pedestra, care actiona in zona 7 Caracal, (...) adresa pe care aceasta a furnizat-o de o carte de vizita gasita la locul unde se afla", se arata in raportul MAI obtinut de Mediafax.Cartea de vizita ii apartinea unui inginer de cadastru.De asemenea, fata a dat mai multe detalii legate de curtea imobilului in care se afla si a precizat ca nu poate parasi locul, intrucat acolo se afla un caine lup de care ii este teama.Pentru ca a existat o neconcordanta intre adresa indicata de Alexandra si cea unde se afla, agentii de politie au revenit la Politia Caracal si au raportat evenimentul sefului Biroului Investigatii Criminale.Ulterior, fata a fost sunata, iar politistul a incercat sa o calmeze si i-a cerut sa spuna daca stie unde se afla si ce vede in jurul ei."Aceasta a relatat ca este sechestrata intr-o casa de un barbat care in acel moment nu se afla langa ea, fiind plecat la farmacie sa cumpere crema pentru a-i trata ranile provocate la maini.Totodata, victima a precizat ca, in acea curte, se afla un brad, un nuc, o masina platforma cu fiare vechi, un autoturism gri si mai multi caini lupi dezlegati. In continuare, politistul a intrebat-o daca are retea internet pe telefonul de pe care vorbeste si raspunsul a fost negativ.Tot cu ocazia convorbirii, seful biroului i-a solicitat sa-i comunice culoarea gardului si daca poate sa iasa din casa si din curte. Cea in cauza a raspuns ca gardul este din metal de culoare rosie si nu poate iesi din incapere, deoarece este legata si afara sunt caini lupi", se arata in raportul MAI ce prezinta dinamica discutiei dintre Alexandra si ofiterii de politie, atunci cand fata a sunat la 112.In acelasi document se mai arata ca discutia este incheiata atunci cand pe fundal se auzea latrat de caine si fata spune ca nu mai poate vorbi, deoarece barbatul s-a intors. Fata a precizat si ca a fost violata de barbat.Anchetatorii il vor duce luni pe Gheorghe Dinca la Caracal, pentru reconstituirea celor doua crime pe care le-a recunoscut.Dinca va fi dus la locurile unde a savarsit crimele, dar si acolo unde se presupune ca a aruncat cel putin una dintre victime.