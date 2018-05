Recompensa de 10.000 de lei pentru gasirea ucigasului fetitei de 5 ani din Baia Mare

Ziare.

com

Persoanele care detin astfel de informatii sau indicii sunt rugate sa apeleze la numarul de telefon 0737.373.070, un angajat al Politiei Locale urmand sa preia apelurile, sea arata intr-un comunicat. Cetatenilor care pot da indicii le este garantata protejarea identitatii.Amintim ca o fetita de 5 ani a fost violata si ucisa luni, 30 aprilie, in Baia Mare. Luni seara, in jurul orei 23.30, in urma unui apel la 112, se anunta ca o fetita in varsta de 5 ani disparuse de la domiciliu, in jurul orei 15.00, de pe strada Electrolizei. Ulterior, trupul fetitei a fost descoperit fara viata in apropierea zonei in care locuia.Micuta a fost inmormantata vineri, in prezenta a numeroase persoane din cartierul in care locuia.