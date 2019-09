Scandal la Caracal: Dinca, aparat cu mascatii la reconstituirea crimelor

Bunicul Luizei Melencu, impiedicat de jandarmi sa ajunga in apropierea casei lui Dinca

La casa lui Gheorghe Dinca au ajuns si vecinii Alexandrei Macesanu, care au inceput sa il huiduie si sa strige "nenorocitul". Intre oameni si Gheorghe Dinca s-au asezat mascatii.Doua femei de peste 60 de ani au fost oprite de mascati sa nu ajunga la Dinca. "De ce il aparati? Nu se poate asa ceva!", au strigat femeile.Una dintre acestea a spus, cu lacrimi in ochi: "Nu este posibil asa ceva, vrem sa traim intr-o tara democratica, nu asa cum cei de sus ne-o prescriu".Aceasta a afirmat ca vrea sa il vada pe Dinca si sa puna mana pe el: "Nu l-am vazut. Vreau sa il vad, sa pun mana pe el, sa vad daca mie, femeie la 67 de ani, imi face ceva? Cum a putut, cum a putut sa se atinga de un copil asa de pur, cu mintea lui bolnava?", a spus femeia cu lacrimi in ochi.Si bunicul Luizei Melencu a incercat sa forteze cordonul de jandarmi si sa ajunga in apropierea casei lui Dinca. Suparat ca nu a fost lasat sa treaca, el i-a acuzat ca sunt "criminali platiti de stat sa nu-si faca datoria"."Asasini sunteti! Criminali platiti de stat sa nu va faceti datoria", le-a strigat acesta fortelor de ordine.Gheorghe Dinca, principalul suspect al crimelor din Caracal, a fost adus, luni dimineata, la locuinta sa, pentru reconstituirea faptelor. Anchetatorii vor reface, luni, traseul parcurs de Dinca dupa ce a luat-o la ocazie pe Alexandra, iar marti, traseul parcurs cu Luiza.Alexandra Macesanu (15 ani) si Luiza Melencu (18 ani) sunt cele doua fete care au disparut dupa ce au fost luate la ocazie de Gheorghe Dinca. Acesta a marturisit ca le-a omorat pe cele doua copile, apoi le-a ars trupurile in butoiul din curte.