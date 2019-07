Seful demis al Politiei Caracal: Noi, ca politisti, am actionat perfect

Ziare.

Intrebat daca actiunea de cautare a Alexandrei a fost una defectuoasa, Nicolae Mirea, seful demis al Politiei Caracal a raspuns ca "politistul a fost un executant"."Eu nu lucrez in dosar. Am facut perchezitia. La perchezitii fiecare forta si-a facut treaba ei. Nu stiu ce proba a ridicat criminalistul, pompierul cand a secat fantana nu a gasit nimic mi-a facut un proces verbal, l-am pus la dosar. Dosarul l-a supravegheat procurorul. Perchezitia s-a facut sub comanda procurorului. Politistul acolo a fost un executant", a declarat Mirea.Intrebat, de asemenea, de ce a asteptat sa se faca dimineata pentru a interveni in casa suspectului Gheorghe Dinca, Mirea a spus ca fara autorizatie nu putea intra noaptea."Nu am stat deloc. Noi am muncit. Informatiile au venit la fel, noi am localizat, am muncit. Pana am luat autorizarile a venit dimineata.", a mai spus Mirea.Totodata, intrebat daca isi reproseaza ceva in ceea ce priveste interventia de salvare a Alexandrei, Mirea a raspuns negativ."Nu, nu (nu am ce sa imi reprosez, mie si echipei - n.red.) .", a raspuns fostul sef al Politiei Caracal.Acesta a precizat ca nu este adevarat ca l-a luat pe tatal Alexandrei la perchezitii: ", nu puteam. Fiecare echipa si-a facut treaba. Cu mine cand am intrat acolo nu l-am luat. Cum sa il las pe el in fata, neaparat de lege? Eu eram aparat de lege cand intram, prin autorizatie", a afirmat Nicolae Mirea, seful demis al Politiei Caracal.Surse din cadrul Politiei au declarat ca Nicolae Mirea, seful Politiei Caracal, a fost demis, dupa interventia in cazul Alexandrei.In urma cu catea luni, pe numele lui fusese deschisa o ancheta interna la Politia Olt, dupa ce, pe Facebook , au aparut imagini cu ofiterul in tinuta ce ar fi putut aduce atingere functiei, au declarat surse judiciare.In urma interventiei de la Caracal, au fost destituiti si seful Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si adjunctul Politiei Olt, Florin Alexe, precum si subprefectul de Olt.