Seful DIICOT: Gheorghe Dinca va fi testat cu aparatul poligraf

"Avem si consimtamantul dat de inculpat in acest sens. Urmeaza sa fie testat", a spus Banila intr-o conferinta de presa.Miercuri, Gheorghe Dinca a fost adus la Spitalul Penitenciar Jilava, pentru a fi supus unui control medical si unei expertize psihiatrice.Seful DIICOT a explicat ca, dupa ce va fi adus de la Jilava, procurorii vor relua cautarile pe teren, pentru ca Gheorghe Dinca sa-i ajute pe anchetatori sa identifice locul unde a ascuns cadavrul fetei de 18 ani.Banila a precizat ca Gheorghe Dinca a spus, initial, ca a aruncat cadavrul fetei in raul Olt, apoi in Dunare, insa cand a fost dus pe teren a devenit "confuz" si nu isi mai aminteste traseul pe care l-a urmat. "Conducerea in teren cu inculpatul se va relua deindata ce ar putea fi posibila, adica dupa transferul inculpatului in centrul de arest preventiv din IPJ Dolj si vom incerca sa restabilim conditiile in care s-a desfasurat acea deplasare, sa-l ajutam sa isi aminteasca, daca este sincer si cooperant si vrea sa ajute ancheta", a mai spus Banila.