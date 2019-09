Seful Politiei Romane, despre olandezul cu antecendente sexuale: Nu am fost informati. Este problema dansilor!

Ziare.

"In acest caz, nu a fost semnalat. Nu stiu de ce nu am fost informati. Este problema dansilor", a acuzat Vasilescu. Acesta a precizat ca, atunci cand sunt anuntati, politistii iau "masurile necesare specifice. Masurile sunt informativ operative".Intrebat daca ar putea exista si alte victime, avand in vedere ca olandezul a mai fost de patru ori in Romania, seful Politiei a replicat: "V-am spus si ieri, si ma repet, este in desfasurare o ancheta penala. Toate ipotezele le luam in lucru si in momentul in care avem clarificari va informam".In privinta urmatorilor pasi din ancheta, Vasilescu a transmis ca sunt luate toate masurile necesare si nu se exclude nicio ipoteza de lucru.Seful Politiei Romane a adaugat ca inca de vineri seara au inceput sa fie urmarite imaginile de pe camerele de supraveghere, dar ca a fost un volum mare de date. "S-au luat toate masinile suspecte si s-a verificat masina cu masina", a punctat el.Concret, Vasilescu a relatat ca vineri seara "s-au mobilizat forte si a inceput cautarea. Era disparitie la acea data. In jurul orei 19:33, a fost anuntata. In sase minute un echipaj a ajuns acolo si, incepand cu orele 20:00, au inceput sa vina forte de la Gaesti, iar de la 21:00 de la IPJ Dambovita. In jur de 120 de cadre in orice moment, iar duminica urmau la pranz inca 40 de politisiti de la IPJ Arges, 40 de la IPJ Prahova, iar colegii jandarmi mai mobilizasera inca 100 de jandarmi".Amintim ca Mihaela Adriana Fieraru a disparut, vineri, pe drumul de la scoala catre casa, trupul sau, cu urme de violenta, fiind gasit in niste tufisuri in afara localitatii, duminica. Principalul suspect a fost olandezul Johannes Visscher. Barbatul s-a sinucis dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire