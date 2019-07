Soti injunghiati in timp ce alergau, in Timis. Criminalul a scapat dupa o urmarire ca-n filme si a facut inca 3 victime

Ziare.

Cei doi alergau intr-un parc din Faget, asa cum obisnuiau in fiecare dimineata, moment in care au fost atacati de un barbat inca neidentificat, potrivit Realitatea TV.Barbatul a fost injunghiat mortal, iar sotia sa a ajuns la spital in coma.Atacatorul a fugit cu o bicicleta, iar la un moment dat s-a ciocnit cu o masina. El a furat masina respectiva si a fugit. Politistii l-au urmarit pe atacator, ba chiar au tras si cateva focuri de arma, dar nu au reusit sa il prinda.Potrivit presei locale, agresorul ar fi un barbat in varsta de 33 de ani, din satul Bichigi, de langa Faget.- Dupa ce a fugit cu masina, atacatorul a facut inca trei victime, printre care si un politist. Presa locala noteaza ca acesta ar fi atacat cu cutitul inca doua persoane in afara de victimele initiale si ca ar fi lovit cu masina un politist.Se pare ca atacatorul este recidivist si ca in trecut a mai fost acuzat si de loviri si alte violente, insa a primit doar o amenda penala.