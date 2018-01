Statistici ingrijoratoare: Doua romance sunt ucise saptamanal de iubitii violenti

Ziare.

Doar saptama trecuta doua femei au fost ucise de fostii parteneri de viata. Barbatii le hartuiau pe femei de mai multa vreme. Cu toate ca ambele victime se plansesera de problemele pe care le au, nimeni nu a intervenit pentru a preveni producerea tragediilor.Prima dintre cele doua crime de saptamana trecuta s-a produs marti la un salon de infrumusetare din orasul dambovitean Titu. Macinat de gelozie, Florin Oprea in varsta de 35 de ani a injunghiat-o pe fosta sa iubita, Alexandra Marin. Cei doi aveau impreuna o fetita. Ulterior, barbatul care este si ofiter MApN a declarat ca vrea sa ramana in arest. Dupa doar o zi, s-a razgandit si a contestat masura arestului preventiv. Avocatul acestuia a declarat ulterior ca barbatul nu a premeditat crima si ca ar fi cumparat cutitul ca sa aiba cu ce taia paine, iar agresiunea s-a produs intr-un moment de furie si gelozie.Vineri un barbat din Bucuresti si-a ucis fosta sotie intr-o gradinia privata din Capitala, din zona Iancului-Vatra Luminoasa. Femeia in varsta de 38 de ani era chiar directoarea institutiei de invatamant. Aceasta era in proces de divort cu barbatul si avea un ordin de restrictie in baza caruia agresorul n-ar fi trebuit sa se poate apropia de ea si de cei doi copii ai lor la mai mult de 200 de metri. A facut-o insa, iar de aici pana la tragedie n-a mai fost decat un pas. Arestat, barbatul a spus ca a actionat intr-un moment de furie, potrivit Digi 24 statistica la care fac referire jurnalistii de la TVR1 arata ca in fiecare saptamana doua femei sunt ucise din motive similare. E un semn clar ca sistemul de protectie al persoanelor hartuite nu functioneaza.A fost readusa in discutie introducerea unui sistem bazat pe bratari electronice care sa le arate anchetatorilor cand ordinul de restrictie este incalcat. Pe de alta parte insa masura ar fi insuficienta daca nu cresc si pedepsele pentru agresori. La acest moment, o persoana care incalca ordinul de restrictie risca doar inchisoare de la o luna la un an sau amenda penala.