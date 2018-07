Suspectii de crima dubla din Bucuresti nu au fost arestati, desi se pare ca nu se afla la primul omor

Ziare.

Initial, cei doi barbati au fost retinuti pentru 24 de ore de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru omor, respectiv omor calificat.Conform unui comunicat emis de Parchetul Capitalei, "in noaptea de 15-16.07.2018, in incinta aceleiasi fabrici, la nivelul 1 al unei hale dezafectate, cei doi inculpati ar fi exercitat acte de violenta asupra victimelor M.M. si C.M., agenti de paza care-si desfasurau activitatea la obiectivul mentionat, care au provocat caderea acestora la nivelul inferior si lovirea de plan dur, leziunile suferite (traumatism toracic cu multiple fracturi costale, ruptura de splina, traumatism abdominal, ruptura de parenchim renal, respectiv multiple fracturi costale, hemoperitoneu, fractura de bazin) conducand la decesul victimelor". Conform procurorilor , suspectii se fac vinovati de o alta fapta similara infaptuita cu un an in urma."In noaptea de 13-14.08.2017, in timp ce se aflau in incinta unei fabrici situate pe bd. Timisoara din sectorul 6, intr-o hala dezafectata, cei doi inculpati ar fi exercitat acte de violenta asupra victimei I.A., agent de paza care isi desfasura activitatea la obiectivul mentionat, provocandu-i leziuni traumatice cranio-cerebrale - fracturi craniene care au cauzat decesul acesteia.In ceea ce priveste fapta din anul 2017, cadavrul a fost descoperit la circa o luna de la data semnalarii disparitiei victimei, iar modificarile cadaverice produse in acest interval (stare avansata de putrefactie) nu au permis stabilirea cu certitudine a mecanismului de producere a leziunilor traumatice", se mai arata in comunicatul de presa emis de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti.