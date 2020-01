Tanarul care i-a dat foc iubitei anul trecut, condamnat la 24 de ani de inchisoare

Ziare.

Potrivit instantei de judecata, pedeapsa este compusa din 23 de ani de inchisoare pentru omor calificat, la care se adauga un an reprezentand o treime din pedeapsa pentru infractiunea de distrugere.In acelasi timp, instanta a obligat inculpatul la despagubiri in valoare de 160.000 de lei, care vor ajunge la parintii victimei.Decizia Tribunalului Buzau nu este definitiva si poate fi atacata cu apel.Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau au dispus, pe 23 februarie 2019, punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpat, cercetat initial pentru savarsirea infractiunii de omor calificat.Potrivit unui comunicat de presa transmis atunci de procurori, in sarcina tanarului s-a retinut ca in dimineata zilei de 23 februarie 2019 a mers in apartamentul victimei, asupra careia a aruncat cu benzina dintr-o sticla, apoi i-a dat foc cu o bricheta, determinand izbucnirea unui incendiu ce a avut drept consecinta decesul femeii.Victima a fost gasita de catre lucratorii ISU Buzau moarta, cadavrul prezentand urme de ardere si carbonizare."Din actul medico-legal rezulta ca moartea victimei a fost violenta, s-a datorat insuficientei cardio-respiratorii acute, consecinta unor arsuri grad II-IV pe 100% din suprafata corporala, precum si a intoxicatiei acute cu monoxid de carbon. Leziunile traumatice - arsuri grad II-IV - s-au putut produce prin expunere la flacara si au legatura de cauzalitate directa cu decesul", au mai stabilit procurorii.Din cercetari a mai rezultat ca tanarul se afla sub influenta bauturilor alcoolice si a unor substante psihoactive in momentul comiterii faptei.