Tanarul care si-a aparat sora, injunghiata live pe Facebook, a murit la spital: Avea 22 de ani

Ziare.

com

Imaginile au fost transmise live pe Facebook si la intreaga scena a asistat si fetita femeii. Fratele victimei a platit cu viata pentru ca a incercat sa o apere de atacator, relateaza Observator.tv Tragedia s-a petrecut in noaptea de joi spre vineri, cand un barbat din judetul Arad a intrat in casa fostei sale iubite si a injunghiat-o pe ea si pe fratele ei. In locuinta avea loc o petrecere, care era transmisa live pe Facebook.Prins de politisti, agresorul a incercat sa se omoare cu acelasi cutit. El a fost transportat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, unde a fost internat in stare grava, la Sectia Anestezie si Terapie Intensiva.