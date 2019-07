Tanarul din Timis care a ucis un barbat si a ranit mai multe persoane a fost prins. A spus ca o icoana l-a indemnat sa comita faptele

Ziare.

com

Dupa mai bine de 12 ore de cautari, politistii l-au depistat de Ionel Boldea, tanarul de 33 de ani.Acesta a fost prins in jurul orei 2.30, in apropierea satului sau natal, Bichigi, la volanul unei masini. El a fost dus la sediul Politiei Faget, unde va fi audiat.In momentul capturarii, barbatul, Ionel Boldea, era vizibil tulburat, el afirmand ca o icoana l-a indemnat sa comita fapta, ca a dat cu piciorul si a spart capul unei femei si al unui barbat, dar ca i s-a "promis un alt aspect".Ionel Boldea a spus ca masina in care se afla era a unui prieten care este plecat la pescuit."O icoana dintr-o camera. Am stat intr-un pom. Masina e a unui prieten de la Povergina, care e la pescuit. Icoana dintr-o camera...Icoana care m-a scos afara din casa...m-a scos afara din casa si m-o facut sa am o forta inumana. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul...la 6 dimineata sa ma scoata o icoana...clopote...nu ma agita, ca patesti rau..icoana care m-a scos afara la 6 dimineata...nu ma agresa ca ma gandesc rau..nu ma agresati ca e rau. A fost o forta inumana. Nu am vrut, dar am fost fortat de situatie sa fac rau. Mi s-a promis un alt aspect...icoana efectiv m-a luat dupa ea...merg la puscarie vreo 10 ani, dar mi s-a promis alt aspect. Icoana efectiv m-a luat dupa ea", le-a spus Ionel Boldea, politistilor, in timp ce era incatusat. Tanarul a ucis, miercuri dimineata, un barbat in parcul din orasul Faget , judetul Timis, si a injunghiat-o pe sotia acestuia, lasand-o intr-o balta de sange.Ulterior, el a intrat in casa unei familii unde s-a baricadat in baie, in timp ce politistii l-au inconjurat. La un moment dat, tanarul a iesit din baie, a vrut sa ii loveasca pe politisti, a trecut de ei si a fugit in curtea gospodariei, unde s-a urcat intr-o masina cu care a trecut prin porti si a fugit pana in zona satului Bichigi. Atunci politistii au tras trei focuri de arma, iar un glont a lovit portiera. Masina a fost ulterior abandonata intr-un sant.La Temeresti, el a facut alte patru victime: o batrana a fost injunghiata, o persoana a fost lovita cu masina si alte doua au fost agresate.Femeia injunghiata in parc a fost transportata initial la Spitalul din Faget de unde a fost preluata de elicopterul SMURD si adusa la Spitalul Judetean din Timisoara unde a intrat direct in operatie. Tot la Spitalul Judetean din Timisoara au fost aduse alte doua victime ale barbatului, cu o salvare.Peste 200 de politisti l-au cautat, inclusiv cu ajutorul unei drone si al unui elicopter care au survolat zona. Boldea a fost dat si in consemn la frontiera.