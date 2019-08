Tatal Alexandrei confirma ca a participat la perchezitii, dar nu a fost pus sa sparga usi. Ce mesaj are pentru Gheorghe Dinca

Ziare.

Amintim ca Alexandru Cumpanasu (foto stanga), seful ONG-ului Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei si unchiul Alexandrei, a declarat in urma cu cateva zile ca tatal fetei, varul sau, a intrat primul la doua dintre perchezitii si ca a fost pus sa sparga usile."Omul a intrat de doua ori in doua locatii. Ei l-au dus in locatii gresite, el a fost bagat la inaintare sa sparga usile.A fost rugat sa sparga usa pentru ca politia nu au vrut sa isi asume acest lucru. I-a spus varului meu: 'ba, daca fii-ta are vreo legatura cu vreo retea de crima organizata, atunci tu vei plati pagubele acestor descinderi'", a declarat Alexandru Cumpanasu intr-o interventie la Romania TV, citat de Mediafax Insa Ioan Macesanu a negat ca politistii i-ar fi spus sa plateasca perchezitiile, daca fata ar fi plecat cu un iubit si ca l-ar fi pus sa sparga usi la perchezitii."Nu, nu, nu. Eu m-am bagat ca orice tata disperat ca sa vad ce se intampla in spatele usii, dar nu m-a pus nimeni sa sparg", a spus acesta.Jurnalistii l-au intrebat pe tatal Alexandrei daca a fost ajutat de autoritati, mai exact daca a primit consiliere psihologica."Da, am avut consiliere aici la politie. Au venit si acasa, dar deocamdata nu avem nevoie, poate mai tarziu, nu stiu. Poate vom ceda nervos, psihic. Noi ne straduim sa fim tari, vom fi tari pana cand putem", a raspuns Ioan Macesanu.Intrebat daca este adevarat ca sotia lui a primit doua telefoane de la un barbat care a pretins ca este ginerele lor, tatal fetei a raspuns afirmativ."Da, am primit doua telefoane, cum ca e bine si ca pleaca la mare, apoi sa munceasca nu stiu unde, parca Anglia. Vorbe, nu stiu ce sa va zic. Era o voce de barbat mai in varsta si i-am zis sa vorbeasca mai tare, dar el a zis ca il doare in gat ca a baut apa rece", a detaliat barbatul.De asemenea, Macesanu a explicat si ce a vorbit cu politistii miercuri, in ziua in care a raportat disparitia Alexandrei."Au zis ca sa revin dimineata. Poate apare, ca asa sunt copiii de varsta lor si sa vin dimineata".Intrebat ce i-ar transmite lui Gheorghe Dinca, barbatul a raspuns: "Sa vorbesc asa cu cuvinte de politete, cu zambetul ala al lui intr-o parte, i-as transmite sa arda in iad daca a facut asa ceva. Daca nu a facut, Dumnezeu sa il aiba in paza".Referitor la demiterile si demisiile ca urmare a acestui caz, tatal fetei a explicat ca nu il ajuta cu nimic."In acest moment, pe mine nu (nu ma ajuta - n.red.) . Sincer, pe noi ne intereseaza ca toti sa gasim fata, in rest... Ce sa va zic, nu ma avantajeaza cu nimic. Ii rog din toata inima si tot sufletul, cei care stiu ceva de ea, care au luat-o, sa vina sa o aduca si voi uita, voi retrage tot, numai sa ii dea drumul si sa o aduca acasa", a mai afirmat Ioan Macesanu.Intrebat ce ar fi de invatat din acest caz, Macesanu a spus: "Ceilalti parinti ce pot invata... sa fim atenti, dar nu stiu in cel fel ca la noi de cand stiu eu asa a fost, dar nu s-a pomenit niciodata asa ceva. Cu transportul asa a fost mereu, dar nu se astepta nimeni la asa ceva, mie nu imi vine sa cred, a fost un soc pentru toti. Toti parintii sunt revoltati. Copiii lor au iesit in strada, nu stiu daca este cu folos, dar le multumesc celor care au iesit, le transmit sanatate. Maine sau in cateva ore sa primeasca un raspuns bun, sa nu fi iesit degeaba in strada", a conchis acesta.Amintim ca, miercurea trecuta, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie". Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Duminica, suspectul principal in acest caz, Gheorghe Dinca, a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni