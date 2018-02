Tortionarul Visinescu vrea sa iasa din inchisoare, din motive medicale

Ziare.

La termenele anterioare ale procesului, judecatorul care se ocupa de acest caz a dispus efectuarea de catre Institutul National de Medicina Legala a unei expertize medico-legale pentru a se stabili daca Visinescu poate fi tratat in penitenciar. Pe 10 februarie 2017, fostul comandant al Penitenciarului Ramnicu Sarat Alexandru Visinescu a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 20 de ani de inchisoare pentru savarsirea de infractiuni contra umanitatii, in legatura cu abuzurile exercitate asupra detinutilor politici.Tot atunci, instanta a dispus degradarea militara a lui Alexandru Visinescu, acesta avand de platit, in solidar cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul de Interne si ANP, despagubiri de 300.000 euro catre trei parti civile, urmasi ai detinutilor inchisi la Ramnicu Sarat: Nicoleta Eremia - 50.000 euro, Elena Iacob - 100.000 euro si Anca Cernea - 150.000 euro.