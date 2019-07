Tragedia din Caracal: Parintii Alexandrei au fost sunati joi sa li se spuna ca fata a plecat din tara

Ziare.

Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, Anca Anuta, a declarat, sambata, pentru MEDIAFAX, ca dosarul deschis pentru omor a fost declinat DIICOT Craiova, dupa ce procurorii de crima organizata au comunicat ca aveau indicii cum ca parintii Alexandrei au fost sunati sa li se spuna ca fata e bine si a plecat din tara. La Craiova era deschis un alt dosar, privind disparitia Luizei Mihaela, iar bunicul fetei a sunat de pe un numar privat si i s-a spus ca fata este bine, in Elvetia."DIICOT ne-a comunicat aseara (vineri seara - n.red.) ca au indicii si incepusera urmarirea penala pentru o infractiune din aprilie 2019, pe trafic de persoane. Aveau informatii cum ca familia victimei din dosarul nostru (dosarul Alexandrei - n.red.) a primit niste mesaje, fiind vorba de acelasi mod de operare, ca si in dosarul lor, prin care se incerca sa fie linistita familia, cum ca fata este bine si ca ar fi plecat in strainatate", a declarat Anca Anuta.De asemenea, procurorii DIICOT aveau indicii ca s-a folosit acelasi autoturism atat in cauza cercetata de DIICOT Craiova, cat si in cazul de la Tribunalul Olt, privind disparitia Alexandrei.Potrivit anchetatorilor, persoana care a folosit autoturismul ar fi acelasi cu cel care a luat-o pe Alexandra la ocazie.Astfel, DIICOT Craiova, fiind primul organ de urmarire penala sesizat, a cerut dosarul pentru reunirea celor doua cauze.Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.O alta fata, care se pare ca a disparut in urma cu mai bine de trei luni, si care era din judetul Dolj, pare sa fie o alta victima a principalului suspect, Gheorghe Dinca, in varsta de 66 de ani, care a fost retinut, sambata, pentru o perioada de 24 de ore , sub aspectul savarsirii in concurs, a infractiunilor de trafic de minori si viol.