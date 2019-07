Tragedia din Caracal: Scafandrii au fost chemati sa caute intr-un lac din apropierea locuintei suspectului

Ziare.

Scafandrii au fost chemati sambata dimineata, iar sursele citate de Mediafax mentioneaza ca sunt cautate probe in cazul presupuselor crime pe care le-a savarsit Gheorghe Dinca. Barbatul de 66 de ani a fost retinut pentru viol si sechestrare de persoane , dar nu si pentru crima In casa acestuia, aflata la mica distanta de lacul in care intervin scafandrii, au fost gasite resturi umane si bijuterii ale unei fete de 15 ani Alexandra, disparuta in urma cu doua zile.Alexandra a reusit sa sune joi de pe mobilul agresorului si sa anunte ca a fost violata si sechestrata, dar autoritatile au fost incapabile sa gaseasca locatia si sa intervina la timp pentru a o salva.Ultimele cuvinte au fost "Vine, vine", iar apoi apelul s-a intrerupt brusc, a confirmat chiar Ioan Buda, seful Politiei Romane, demis seara trecuta din cauza modului defectuos in care s-a actionat la Caracal.