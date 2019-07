Traseul lui Gheorghe Dinca in ziua in care a ucis-o pe Alexandra, surprins de camere de supraveghere

Ziare.

Din imagini reiese ca ucigasul a parcat masina la ora 8:40 pe o strada din oras, acesta fiind, cel mai probabil, momentul in care a plecat la farmacie, iar fata de 15 ani a ramas singura.Alexandra a spus operatorilor de la 112 ca vorbeste de pe telefonul agresorului, iar acesta este plecat la farmacie O alta inregistrare de pe camerele de supraveghere, de la ora 9:31, il arata pe Gheorghe Dinca in momentul in care parcheaza masina si coboara, dupa un minut, purtand o palarie pe cap. La un moment dat, dupa ce face cativa pasi, se intoarce, pare ca ia ceva din masina si merge pe jos, cel mai probabil, pe drumul spre casa.La ora 12:13, dupa momentul in care se presupune ca Alexandra a fost ucisa, Dinca este adus in zona unde lasase masina, de un localnic, intr-un autoturism de culoare albastra. Proprietarul masinii a fost audiat, marti, in dosar.Revenind la imagini, ucigasul coboara din masina si merge spre autoturismul sau, parcat inca de dimineata si pare ca are in mana o punga. Dinca intra in masina sa, parcata pe partea dreapta a drumului si la 13:06 pleaca.Apelurile la 112 ale Alexandrei au inceput la ora 11:05, iar ultima discutie, conform raportului MAI, a avut loc la ora 11:29, cu un politist, pe telefoul personal al acestuia.Surse din ancheta arata ca fata a fost surprinsa de Dinca la telefon si atunci a lovit-o cu putere, Alexandra a cazut si a ramas inconstienta.Gheorghe Dinca a parasit locuinta si timp de doua ore s-a plimbat prin oras, fiind surprins de camere inclusiv cand arunca o parte din bijuterii, intr-o punga, in curtea unui hotel din Caracal.Potrivit acelorasi surse, agresorul a stat intre orele 12:00 si 14:00 in oras, apoi a revenit si a gasit-o pe fata moarta, dupa care i-a ars cadavrul.