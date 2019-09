Trei retinuti in cazul padurarului gasit mort in Iasi - criminalul ar fi un pusti

Ziare.

Conform primelor informatii, criminalul ar fi un baiat de 17 ani, informeaza ProTV.Se pare ca padurarul i-a surprins in timp ce furau lemne. Cei trei, doi minori si un adult in varsta de 50 de ani, ar fi fugit, insa padurarul i-a urmarit. Unul dintre minori s-ar fi oprit si l-a lovit pe padurar pana cand acesta a murit.Cei trei au fost dusi la Institutul de Psihiatrie Socola pentru a vedea daca aveau discernamant in momentul faptei.Politistii au deschis dosar penal pentru omor calificat si complicitate la omor calificat.Amintim ca, vineri dimineata, un padurar de 50 de ani, angajat al Ocolului Silvic Pascani, a fost gasit mort intr-o padure de pe raza Districtului V Harmanesti.