Trei tineri din Vaslui au violat o femeie si au abandonat-o pe camp, unde a murit

"Dupa ce femeia a fost gasita decedata pe un camp dintre localitatile Ghergheleu si Iaz, in cauza au inceput cercetari pentru moarte suspecta. Ulterior, s-au pus in evidenta elemente noi, iar cazul a fost declinat catre Parchetul de pe langa Tribunalul Vaslui", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, Bogdan Gheorghita.Potrivit anchetatorilor, femeia obisnuia sa munceasca cu ziua prin sat. Pe data de 6 martie lucrase la proprietarul magazinului din localitate, iar seara a mers cu acesta la magazin sa-si primeasca banii.In momentul in care a iesit pentru a merge la toaleta, ea ar fi fost luata cu forta de cei trei tineri, care au violat-o si au abandonat-o apoi pe un camp, unde a fost gasita dupa trei zile.Cei trei suspecti urmeaza sa fie prezentati, luni, in fata instantei cu propunere de arestare preventiva.