Tribunalul Olt a prelungit mandatul de arestare pe numele lui Gheorghe Dinca

Magistratii Tribunalului Olt au prelungit, miercuri, mandatul de arestare initial emis pe numele lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal care a recunoscut ca ar fi rapit, sechestrat, ucis si apoi le-a incinerat pe Alexandra Macesanu si al Luiza Melencu. De la Tribunalul Olt, suspectul a fost dus din nou la locuinta sa din Caracal unde anchetatorii continua cercetarea la fata locului.In gospodaria suspectului s-a facut curatenie in zilele anterioare, iar anchetatorii incearca sa gaseasca probe si indicii in gropile betonate.Pana acum, anchetatorii au gasit fragmente osoase umane la locuinta lui Gheorghe Dinca, dar si la liziera unei paduri din Caracal.Miercuri dimineata, DIICOT a anuntat ca fragmentele osoase care au fost gasite in padure provin de la o persoana de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15-19 ani si sunt altele decat cele descoperite la locuinta lui Gheorghe Dinca si care s-a confirmat ca sunt ramasitele Alexandrei Macesanu.Deocamdata, analiza ADN nu este finalizata pentru a se stabili daca fragmentele osoase apartin sau nu Luizei Melencu.DIICOT preciza, in 6 august, ca in cenusa gasita la liziera de pe traseul Calarasi-Bucuresti, loc indicat de inculpatul Gheorghe Dinca, au fost identificate fragmente osoase si dinti care, potrivit medicilor legisti, ar fi de natura umana.In 3 august, DIICOT anunta oficial ca probele preluate din curtea lui Gheorghe Dinca contin ADN-ul Alexandrei Macesanu , precizand ca a rezultat profilul genetic al unei singure persoane, respectiv al fetei de 15 ani, "concluzie fundamentata stiintific pe compararea acestui profil genetic determinat cu profilul genetic determinat al parintilor Alexandrei".