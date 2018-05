Tripla crima de la Brasov. Familia victimelor cere despagubiri de 1,5 milioane de euro

Ziare.

Daniel Danca, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul pentru Minori si Familie Brasov, a declarat ca fiecare membru al familiei femeii ucise cere despagubiri in valoare de 500.000 de euro, respectiv cei doi socri si sora femeii."Parintii victimei, ai fostei lui sotii care a fost ucisa, s-au constituit parti civile cu 500.000 de euro fiecare. S-a mai constituit parte civila si sora victimei, care cere aceeasi suma. Au facut aceasta solicitare si in scris. Au depus inscrisuri prin intermediul avocatului ales, care ii reprezinta. Parintii au cerut instituirea masurilor asiguratorii asupra bunurilor, astfel incat sa nu se ajunga la instrainarea, vanzarea lor catre persoane nedorite. Eu o sa decid, deocamdata facem niste verificari si dupa aceea ne vom pronunta", a spus Daniel Danca.Anchetatorii vor sa afle acum daca barbatul din Suceava avea sau nu discernamant in momentul comiterii faptei. Florin Buliga si-a injunghiat sotia si pe cei doi copii, un baiat de 13 ani si o fata de 18 ani, la sfarsitul lunii martie . A doua zi, acesta s-a prezentat la Politie si a anuntat ca si-a ucis familia si a trimis-o "catre o lume mai buna".Barbatul a fost arestat preventiv. Surse judiciare au declarat ca Florin Buliga a declarat recent, la audieri, ca a incercat sa se sinucida in arest.