Ucigasul politistului din Timis a fost externat si va fi dus in instanta pentru arestare. Detalii de la medici despre starea lui sanatate

Ziare.

com

Ionel Marcel Lepa a fost pazit in spital de trei politisti, fiind externat joi, dupa operatia in urma careia i-au fost scoase doua gloante El a fost scos de politisti din Spitalul Municipal si urcat in masina, urmand a fi dus la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara.Ulterior, Lepa va fi dus la instanta pentru arestare preventiva, iar apoi la Penitenciarul din Timisoara.Potrivit medicilor de la Spitalul Timisoara, ranile provocate de gloante au fost infectate, iar pacientul se afla sub tratament perfuzabil."Nu a fost o mica infectie. Ranile provocate au fost infectate pentru ca orice fel de rana, dupa sase ore, este infectata. Dar dupa interventia chirurgicala in care am facut lavaj, am drenat zona in care am gasit proiectilele, nu e nicio problema. Fara febra. A fost cu febra, acum nu mai e, este pe tratament antibiotic, perfuzabil, pe care probabil il va continua si la spitalul penitenciar. Nu a fost vizitat de nimeni, nu are voie", declara medicul Ovidiu Burlacu. Politistul Cristian Amariei, in varsta de 43 de ani, din judetul Timis, a fost impuscat mortal , duminica, in timp ce incerca sa il captureze pe Ionel Marcel Lepa, urmarit national si international. Barbatul era cautat dupa ce fusese condamnat pentru talharie. Ionel Marcel Lepa a fost prins in noaptea de luni spre marti , in jurul orei 4:45, in casa bunicii unui prieten de-al sau din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis politistul a fost gasita asupra lui Lepa. El avea la brau atat pistolul, cat si o borseta cu gloante, conform imaginilor din momentul capturarii.