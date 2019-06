Ucigasul politistului si-a recunoscut fapta, dar spune ca a vrut sa-l impuste in picior

Ziare.

Ionel Marcel Lepa si-a recunoscut fapta si a spus ca regreta cele intamplate.Lepa a mai mentionat ca nu a avut nicio clipa intentia de a-l ucide pe Amariei, ci a vrut sa traga in zona picioarelor, insa l-a nimetit in partea de sus a trupului. Politistul Cristian Amariei a fost impuscat mortal in zona pieptului si a gatului.Lepa a povestit ca pe perioada cautarilor s-a ascuns in locuri cu vegetatie inalta.Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie dus in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.Oricum, Lepa este incarcerat la Penitenciarul Timisoara pentru ca are de ispasit o pedeapsa de patru ani si jumatate pentru talharie, dupa ce a incercat sa fure motorina dintr-o ferma agricola, fiind prins de paznic pe care l-a amenintat cu un cutit.El s-a sustras de la executarea acestei pedepse, fiind dat in urmarire nationala si internationala, iar atunci cand a fost gasit de politisti el l-a impuscat mortal pe Cristian Amariei. Ionel Marcel Lepa a fost prins in noaptea de luni spre marti , in jurul orei 4:45, in casa bunicii unui prieten de-al sau din localitatea Remetea Mare. Arma cu care a fost ucis politistul a fost gasita asupra lui Lepa. El avea la brau atat pistolul, cat si o borseta cu gloante, conform imaginilor din momentul capturarii.