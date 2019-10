Un baiat de 17 ani a fost arestat pentru uciderea padurarului din Iasi

Ziare.

Minorul, un baiat de 17 ani, este acuzat de procurori de savarsirea infractiunilor de tentativa de talharie calificata si omor calificat.Potrivit unui comunicat remis presei, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi a fost admisa de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Iasi."Cauza a fost investigata impreuna cu lucratorii de politie din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - IPJ Iasi. In fapt s-au retinut ca la data de 12 septembrie, inculpatul minor I.I. s-a deplasat in padurea denumita 'Todosoaia' pentru a sustrage lemne, unde a fost surprins de victima G.R. (padurar). In aceste circumstante, inculpatul a atacat victima cu o secure si i-a aplicat cel putin patru lovituri in zona capului, provocandu-i leziuni care au condus la decesul victimei.De precizat ca inculpatul minor I.I. a fost supus unei expertize medico-legale psihiatrice stabilindu-se ca acesta a avut discernamant in momentul comiterii faptelor. Mentionam ca propunerea formulata sau luarea unor masuri procesuale, asa cum sunt acestea reglementate de Codul de procedura penala, nu pot, in nicio situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie", arata comunicatul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi.Amintim ca, in septembrie, un padurar de 50 de ani, angajat al Ocolului Silvic Pascani, a fost gasit mort intr-o padure de pe raza Districtului V Harmanesti.