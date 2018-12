Un barbat a fost gasit injunghiat pe o strada din Capitala

Ziare.

"In aceasta dimineata, prin apel 112 a fost sesizat, pe raza sectorului 2, decesul unui barbat de 38 de ani. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care a survenit moartea barbatului", informeaza Politia Capitalei.Potrivit unor surse apropiate anchetei, exista suspiciunea de crima avand in vedere ca barbatul a fost injunghiat. Acesta a fost gasit pe Aleea Diham din Capitala, au precizat aceleasi surse.