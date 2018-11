Un barbat a fost ucis in urma unui scandal, la Braila. Criminalii abia fusesera amendati de politisti

Ziare.

Surse din randul anchetatorilor spun ca cel putin unul dintre agresori a fost gasit si dus la audieri, dar politistii ii cauta si pe ceilalti suspecti.Din primele informatii, se pare ca barbatul care a murit a avut un conflict cu unul dintre agresori, iar politistii au fost chemati sa aplaneze conflictul. Echipajul de Politie i-a amendat pe scandalagii pentru tulburarea ordinii publice. Crima s-a produs duminica, in jurul orei 21:00, dupa plecarea oamenilor legii.Barbatul de 41 de ani a fost urmarit de agresori si lovit cu cutitul in torace, spun aceleasi surse. Victima a fost gasita pe un trotuar, in fata unei case, iar proprietarul a anuntat Politia. Echipajul de la Serviciul de Ambulanta a constatat decesul barbatului la fata locului.