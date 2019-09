Impuscaturi in Piata Constitutiei din Capitala: Un barbat a murit si unul a fost ranit (Video&Foto)

Ziare.

com

Conform Politiei Capitalei, pin apel 112 a fost sesizat un conflict in care ar fi fost implicate mai multe persoane. In urma altercatiei, doua persoane au fost ranite si au primit ingrijiri din partea unui echipaj de urgenta, informeaza News.ro.In urma loviturilor, unul dintre barbati a decedat. Cadavrul a fost ridicat si transportat la INML in vederea efectuarii necropsiei."In jurul 22:50 am primit un apel prin care ni se semnala ca in Piata Constitutiei mai multe persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Colegii mei au constatat ca doua persoane au nevoie de ingrijiri, o persoana de 20 de ani si, respectiv, 40 de ani. Cea de-a doua se afla in stare grava, s-au facut manevre de resuscitare, dar fara succes si pacientul a fost declarat decedat. A doua persoana a fost preluata constienta si transportata la spital", a declarat Bogdan Toma, reprezentant ISU Bucuresti Ilfov la Realitatea TV.Conform televiziunilor, la fata locului a fost gasit si un pistol, iar martorii spun ca au auzit impuscaturi."Ar fi fost un conflict intre niste clanuri. Normal ca am auzit, ca eram aici in zona, locuiesc in fata SRI. Au venit cu bate, s-au luat la bataie aici, s-au napustit unii asupra altora ... cu impuscaturi, cu cartuse, cu incarcatoare pe strada ... toti oamenii din zona ne-am speriat", a declarat un martor pentru Pro Tv.Politistii au facut cercetarea la fata locului si au audiat mai multe persoane.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri.